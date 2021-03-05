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У побережья Британии заметили парящий в небе корабль

05.03.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У побережья Британии заметили парящий в небе корабль

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  • 5.03.2021, 16:02
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У побережья Британии заметили парящий в небе корабль
Фото: David Morris/APEX

Помните миф о «Летучем голландце»?

Легендарный корабль-призрак, обреченный на вечное плавание, обычно является людям издалека, пишет ВВС.

Дэвид Моррис стал свидетелем редкой оптической иллюзии, которая, возможно, проливает свет на происхождение этой легенды. Моррис, прогуливаясь по берегу моря в английском Корнуолле, увидел и даже сфотографировал корабль, словно парящий в небе.

По словам метеоролога Дэвида Брэйна, Моррис, судя по всему, стал свидетелем так называемого фантома дальнего видения - атмосферного явления, которое довольно часто наблюдается в Арктике, но крайне редко бывает в Британии.


Фото: David Morris/APEX

"Фантомы дальнего видения возникают при погодных условиях, которые называются температурной инверсией, когда над слоем холодного воздуха, располагающимся над самой поверхностью моря, создается прослойка теплого воздуха, - поясняет метеоролог. - Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет таким образом, что визуально приближает предметы к находящемуся вдали наблюдателю".

"Фантомы дальнего видения могут создавать разные типы миражей, - продолжает ученый. - В данном случае сухогруз словно завис в воздухе высоко над тем местом, где на самом деле находилось судно. Однако иногда бывает и так, что мы наблюдаем объекты, которые находятся за линией горизонта".

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