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Ландсбергис: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать требования белорусского режима
Источник материала: Хартия'97
Ландсбергис: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать требования белорусского режима
Литва была и будет стеной против диктатуры.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал жесткий ответ на требования незаконных властей Беларуси о выдаче белорусских граждан, находящихся в Литве по политическим мотивом.
— Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования, — приводит слова министра внешнеполитического ведомства
— Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не выдадут — ни за их борьбу за демократию, ни за свободу слова и религиозные взгляды, — добавил Ландсбергис.
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Литва была и будет стеной против диктатуры.
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