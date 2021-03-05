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Ландсбергис: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать требования белорусского режима

05.03.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ландсбергис: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать требования белорусского режима

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  • 5.03.2021, 15:31
  • 1,700
Ландсбергис: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать требования белорусского режима
Габриэлюс Ландсбергис

Литва была и будет стеной против диктатуры.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал жесткий ответ на требования незаконных властей Беларуси о выдаче белорусских граждан, находящихся в Литве по политическим мотивом.

— Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования, — приводит слова министра внешнеполитического ведомства пресс-служба МИД Литвы.

— Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не выдадут — ни за их борьбу за демократию, ни за свободу слова и религиозные взгляды, — добавил Ландсбергис.

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