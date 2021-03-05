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За что такие деньги? Какие участки и почем сегодня проданы в Минском районе

05.03.2021 16:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Для всех желающих обзавестись земельным участком в Минском районе сегодня состоялся очередной аукцион. Торги прошли по 17 лотам из 22, на некоторые претендовали 10 и более человек. Результаты — в нашей таблице.

Колодищи продолжают оставаться в топе самых популярных населенных пунктов. Тому способствуют близость Минска, однородность застройки, наличие коммуникаций (электричество, газ, водопровод). На участок площадью 15 соток сегодня претендовали 14 человек. Клочок земли подорожал с 39 000 до 179 204 рублей.

11 человек подали заявления на участок с электричеством и газом в деревне Старина, что недалеко от Колодищей. В ходе торгов цена увеличилась с 35 000 до 120 829 рублей.

В престижной Лесковке 14 соток с газом, электричеством и водопроводом ушли с молотка за 171 187 рублей (начальная цена была 60 000). Еще одно хорошо обжитое место — деревня Семково, что возле Минского моря. На участок, предложенный по начальной цене 40 000 рублей, претендовали 4 заявителя. Победитель заплатит 117 000 рублей.

Участок в деревне Буденного (логойское направление) разыгрывался среди 10 претендентов. Цена 7 соток увеличилась с 9916 до 32 500 рублей. Второй участок площадью 11 соток в этом же населенном пункте будет продан за 39 200. Заметно дороже земля в деревне Губичи, что рядом с Дубровским водохранилищем. Там 13 соток будут проданы за 187 475 рублей (при начальной цене 40 800).

В гродненском направлении предлагался, например, участок в Старом Селе (13 км от МКАД). Цена 15 соток увеличилась с 29 000 до 100 116 рублей.

Результаты торгов приведены в таблице.

За что такие деньги? Какие участки и почем сегодня проданы в Минском районе

Следующий аукцион по продаже участков в Минском районе состоится 19 марта. Таблицу с лотами можно посмотреть на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.


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Теги: Минск
 
 
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Для всех желающих обзавестись земельным участком в Минском районе сегодня состоялся очередной аукцион. Торги прошли по 17 лотам из 22, на некоторые претендовали 10 и...
 
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