Украина вернула Беларусь в зеленый список по COVID-19. Теперь при въезде не нужны ПЦР и изоляция

Источник материала: Onliner

Сегодня в обновленном перечне стран по распространению COVID-19 на сайте украинского Минздрава Беларусь снова переместилась в зеленую зону. Вообще-то, мы недавно уже были «зелеными», но 7 января нашу страну поместили в красную часть. Теперь снова выбрались, по мнению украинцев. Сейчас в красной зоне их списка остаются 54 страны.

Для нас произошедшее означает, что упрощаются правила въезда в Украину. Те, кто въезжает из зеленой зоны, должны иметь медицинскую страховку, самоизоляция и ПЦР-тест не требуются.

Если же нас снова вернут в красную зону, то, кроме страхового полиса, потребуются 14 дней изоляции, либо сданный в течение суток тест, либо уже готовые результаты тестирования, которым не больше 48 часов.

В то же время в аналогичном белорусском списке Украина пока числится среди стран, после посещения которых требуется 10-дневная самоизоляция.