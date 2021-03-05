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Украина вернула Беларусь в зеленый список по COVID-19. Теперь при въезде не нужны ПЦР и изоляция
Источник материала: Onliner
Сегодня в обновленном
Для нас произошедшее означает, что упрощаются правила въезда в Украину. Те, кто въезжает из зеленой зоны, должны иметь медицинскую страховку, самоизоляция и ПЦР-тест не требуются.
Если же нас снова вернут в красную зону, то, кроме страхового полиса, потребуются 14 дней изоляции, либо сданный в течение суток тест, либо уже готовые результаты тестирования, которым не больше 48 часов.
В то же время в аналогичном белорусском списке Украина пока числится среди стран, после посещения которых требуется 10-дневная самоизоляция.
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Сегодня в обновленном перечне стран по распространению COVID-19 на сайте украинского Минздрава Беларусь снова переместилась в зеленую зону. Вообще-то, мы недавно уже...
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