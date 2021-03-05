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Убийство пытались выдать за смерть от пожара в Могилеве. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
В Могилеве работники МЧС обнаружили тело женщины в сгоревшем доме. Вскрытие показало, что смерть имеет криминальный характер. Об этом
По данным СК, пожар в одном из частных домов Могилева случился ночью 1 марта. Работники МЧС, которые выехали на место, вскоре обнаружили тело 47-летней хозяйки дома.
Вскрытие показало повреждения костей скелета, что говорит о насильственном характере смерти. Следователи допросили 21-летнего сожителя погибшей, и вскоре стало известно, что незадолго до трагедии он вместе с женщиной распивал алкогольные напитки. Возник конфикт, и сожитель несколько раз ударил женщину, потом облил горючей жидкостью и поджег.
Возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью.
Фото: СК
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В Могилеве работники МЧС обнаружили тело женщины в сгоревшем доме. Вскрытие показало, что смерть имеет криминальный характер. Об этом сообщили в Следственном...
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