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Убийство пытались выдать за смерть от пожара в Могилеве. Возбуждено уголовное дело

05.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Убийство пытались выдать за смерть от пожара в Могилеве. Возбуждено уголовное дело

В Могилеве работники МЧС обнаружили тело женщины в сгоревшем доме. Вскрытие показало, что смерть имеет криминальный характер. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, пожар в одном из частных домов Могилева случился ночью 1 марта. Работники МЧС, которые выехали на место, вскоре обнаружили тело 47-летней хозяйки дома.

Вскрытие показало повреждения костей скелета, что говорит о насильственном характере смерти. Следователи допросили 21-летнего сожителя погибшей, и вскоре стало известно, что незадолго до трагедии он вместе с женщиной распивал алкогольные напитки. Возник конфикт, и сожитель несколько раз ударил женщину, потом облил горючей жидкостью и поджег.

Возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Фото: СК

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве работники МЧС обнаружили тело женщины в сгоревшем доме. Вскрытие показало, что смерть имеет криминальный характер. Об этом сообщили в Следственном...
 
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