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Назван самый популярный в мире электромобиль. И это не Tesla

05.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван самый популярный в мире электромобиль. И это не Tesla

Стал известен самый популярный в мире электромобиль: им стал автомобиль производства китайской компании Wuling, продажи которого составили порядка 200 000 экземпляров за 200 дней. Об этом со ссылкой на данные портала ITHome сообщает РИА Новости. 

Согласно подсчетам производителя, на территории континентального Китая ежедневно продается минимум 1000 электрокаров. При этом в январе 2021 года автомобиль стал наиболее популярной моделью электрокара: компанией были проданы 36 762 автомобиля против 21 589 штук у Tesla Model 3. 

Сам электромобиль представляет собой городской хэтчбэк с электродвигателем мощностью 17,4 лошадиных сил. В зависимости от версии аккумулятора машина может проехать на одном заряде от 120 до 170 километров. Стоимость электрокара составляет 28 800 юаней (порядка 11 650 белорусских рублей), однако продается автомобиль пока только на территории Китая. 

Фото: Wuling

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Стал известен самый популярный в мире электромобиль: им стал автомобиль производства китайской компании Wuling, продажи которого составили порядка 200 000 экземпляров...
 
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