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Правоохранители перекрыли канал поставки белорусок для занятия проституцией в России

05.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правоохранители перекрыли канал поставки белорусок для занятия проституцией в России

Белорусские правоохранители пресекли деятельность 22-летнего минчанина, занимавшегося вербовкой девушек для занятия проституцией за границей. Об этом сообщили в МВД.

Там рассказали, что задержанный знакомился с девушками на сайтах интим-знакомств и во время переписки предлагал им поехать в Москву, чтобы заработать. Когда собеседницы соглашались, молодой человек отправлял заказчикам фото и данные девушек, а потом организовывал их переезд в Россию. Там девушек встречали его подельники.

Действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.


Фото: скриншот видео МВД

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Теги: знакомства
 
 
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Белорусские правоохранители пресекли деятельность 22-летнего минчанина, занимавшегося вербовкой девушек для занятия проституцией за границей. Об этом сообщили в...
 
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