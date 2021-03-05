Правоохранители перекрыли канал поставки белорусок для занятия проституцией в России

Источник материала: ОНТ

Белорусские правоохранители пресекли деятельность 22-летнего минчанина, занимавшегося вербовкой девушек для занятия проституцией за границей. Об этом сообщили в МВД.

Там рассказали, что задержанный знакомился с девушками на сайтах интим-знакомств и во время переписки предлагал им поехать в Москву, чтобы заработать. Когда собеседницы соглашались, молодой человек отправлял заказчикам фото и данные девушек, а потом организовывал их переезд в Россию. Там девушек встречали его подельники.

Действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.





Фото: скриншот видео МВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram