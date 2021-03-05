|
Правоохранители перекрыли канал поставки белорусок для занятия проституцией в России
Источник материала: ОНТ
Белорусские правоохранители пресекли деятельность 22-летнего минчанина, занимавшегося вербовкой девушек для занятия проституцией за границей. Об этом
Там рассказали, что задержанный знакомился с девушками на сайтах интим-знакомств и во время переписки предлагал им поехать в Москву, чтобы заработать. Когда собеседницы соглашались, молодой человек отправлял заказчикам фото и данные девушек, а потом организовывал их переезд в Россию. Там девушек встречали его подельники.
Действиям задержанного дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.
Фото: скриншот видео МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правоохранители пресекли деятельность 22-летнего минчанина, занимавшегося вербовкой девушек для занятия проституцией за границей. Об этом сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)