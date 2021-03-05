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ДТП в Глубокском районе: погиб водитель грузовика
Источник материала: ОНТ
В результате аварии в Глубокском районе (Витебская область) с участием двух грузовиков погиб человек. Об этом
Авария произошла утром в пятницу 5 марта на автодороге Р–45 «Полоцк–Глубокое–граница Литовской Республики (Котловка)». Грузовик DAF с полуприцепом проезжал через Глубокский район. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим грузовым автомобилем МАN с полуприцепом.
Это случилось рядом с деревней Плиса. От полученных травм 60-летний водитель DAF скончался на месте.
Специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Фото: Следственный комитет
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В результате аварии в Глубокском районе (Витебская область) с участием двух грузовиков погиб человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. Авария произошла...
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