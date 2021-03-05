Президент: Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу поезжайте и заселяйтесь

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на предположения о том, что у него якобы имеется личный дворец. В своем ответе белорусский лидер пообещал, что если кто-то сможет найти среди его собственности что-то подобное, он обязательно пригласит туда СМИ и покажет публично. Об этом шла речь во время разговора Президента с журналистами во время посещения мотовелозавода, пишет БЕЛТА.

По словам Главы государства, оппоненты власти хотят сделать все, чтобы сломать страну, а главной их целью является Президент.

Фото: БЕЛТА

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