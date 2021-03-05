ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент: Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу поезжайте и заселяйтесь

05.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Президент: Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу поезжайте и заселяйтесь

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на предположения о том, что у него якобы имеется личный дворец. В своем ответе белорусский лидер пообещал, что если кто-то сможет найти среди его собственности что-то подобное, он обязательно пригласит туда СМИ и покажет публично. Об этом шла речь во время разговора Президента с журналистами во время посещения мотовелозавода, пишет БЕЛТА.

По словам Главы государства, оппоненты власти хотят сделать все, чтобы сломать страну, а главной их целью является Президент. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на предположения о том, что у него якобы имеется личный дворец. В своем ответе белорусский лидер пообещал, что если...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: «КГБ вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by