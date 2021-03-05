Источник материала: UDF



Картинка носит иллюстративный характер

«В 2021 году число продавцов, увеличивших стартовую цену предложения за время размещения объявления, впервые за последние три года оказалось больше тех, кто снизил стартовую стоимость, рассказывает Попов. - Это нетипичная ситуация: как правило, продавцы идут на снижение цен, а не повышают прайс».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рынок недвижимости сорвался с тормозов: Цены в городах-миллионниках рекордно взлетели Цены на новостройки и вторичные квартиры продолжают расти с двузначной скоростью.

Цены на новостройки и вторичные квартиры продолжают расти с двузначной скоростью по мере того, как предложение сокращается, а беднеющее население пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда льготной ипотеки.По итогам февраля в среднем по России квадратный метр подорожал еще на 0,5% на первичном рынке и на 1,6% - на вторичном, сообщил ТАСС руководитель Аналитического центра ЦИАНВ годовом выражении рост цен на вторичные квартиры достиг 15,7%, а в отдельных городах превысил 20%: это Омск (до 61,4 тыс. рублей в феврале), Санкт-Петербург (154 тыс. рублей), Нижний Новгород (86,7 тыс. рублей) и Воронеж (64,7 тыс. рублей).Впервые за долгое время править балом на рынке начали продавцы.На первичном рынке квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 15,7% год к году. В Москве цена квадратного метра взлетела до рекордных 212,8 тысячи рублей, согласно индексу МосБиржи, и почти на 16% превышает уровни на начало марта прошлого года.Новостройки дорожают, поскольку растет себестоимость строительства, все больше проектов переходят на систему эскроу-счетов, а кроме того, сохраняется программа льготной ипотеки, поясняет Попов.За январь-февраль банки нарастили продажи ипотечных кредитов на 40%, и, по оценке ВТБ, их объем может превысить 600 млрд рублей. В прошлом году россияне взяли ипотеку на 4,3 трлн рублей, увеличив долг перед банками до рекордного.За кредитом на квартиру идут те, кому не по карману высокий первый взнос: доля таких сделок, по данным ЦБ, подскочила с 24% до 40%.В Москве цены разогревает и заметное падение предложения, указывает начальник Центра разработки стратегий ГазпромбанкаПо данным Сбериндекса, на вторичном рынке доступных квартир стало меньше на 20%, а общее предложение - на минимуме с лета 2019 года.Сказались также девальвация рубля и падение ставок по банковским вкладам, указывает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев: спасая сбережения люди ринулись в недвижимость, а доля инвестиционных сделок со стандартных 5-6% взлетела до 15-16%.Ситуация постепенно приобретает признаки типичной инвестиционной мании. «Фактором, стимулирующим покупку новостроек, ставится даже не столько стремление успеть до завершения программы субсидирования, сколько попытка зафиксировать текущую стоимость «пока не подорожало еще сильнее», - говорит Попов.Этот ажиотаж перекидывается на и вторичный рынок, где продавцы также поднимают цены, поскольку в их понимании вторичное жилье априори должно стоить дороже строящегося.