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Денис Тушинский / nn.by​

«Нашей Ниве» . «Прихожу на работу буквально вчера — и вижу, что моего имени в расписании нет. Оказывается, все — я уволен», — рассказывает Денис

«Коллега, если я не ошибаюсь, должна была провести в декрете еще где-то с три месяца, но почему-то внезапно вышла на работу. Совпадение? Не думаю», — иронизирует он.

«Возможно, он отказался подписывать этот приказ, что также повлияло на увольнение. Но, конечно, мне не хотелось бы, чтобы это стало главной причиной его ухода из БГУ», — рассуждает Денис.

«Самая большая проблема — маленькая камера. На четыре места бывало вплоть до 14 человек! Иногда меньше. И очень жарко, нечем дышать из-за такого количества народа. Вентиляцию включают редко, кормушку почти не открывают».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Преподавателя БГУ Дениса Тушинского уволили после 15 суток ареста Более двух лет он преподавал английский язык на факультете международных отношений.

Более двух лет он преподавал английский язык на факультете международных отношений. О своем увольнении Тушинский узнал, когда вернулся на работу.На факультете он заменял преподавательницу, ушедшую в декретный отпуск.планирует советоваться с юристом о законности своего увольнения, так как его должны были предупредить заранее.Пока преподаватель сидел на сутках, уволился декан факультета. По словам Тушинского, под приказом на его увольнение подписи Шадурского нет.Кстати, на сутках он сидит уже в третий раз. Впервые его задержали 8 августа 2020-го в числе других активных наблюдателей на выборах. Во второй раз преподаватель оказался на сутках после одного из осенних маршей. А 16 февраля его задержали после того, как он закрепил на дереве маленький бело-красно-белый флажок.Условия на Окрестина он сравнивает с концлагерем:Матрасов узникам не давали, белья тоже.