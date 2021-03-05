Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На рабочем месте задержали врача Руслана Бадамшина В январе его осудили на 15 суток, но он всё не отсидел.

— Руслан позвонил и предупредил, что его вызвали к начмеду и не исключено, что пришли за ним. Потом мне позвонил заведующий отделением и сообщил, что мужа забрали, — рассказала TUT.BYГде сейчас находится ее муж и по какой причине его «забрали», Татьяна не знает.В январезадержали по дороге из поликлиники и осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Тогда врач болел COVID-19, двое суток он провел на Окрестина, но после суда его отпустили. Ему осталось отбыть еще 13 суток ареста.С августа 2020 года Руслан Бадамшин был задержан трижды. В сумме он провел под арестом 34 дня. Руслан Бадамшин — невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работает на должности врача функциональной диагностики, специализируется на наследственных и приобретенных нейромышечных заболеваниях, в том числе работает с пациентами со СМА.