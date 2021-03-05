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На рабочем месте задержали врача Руслана Бадамшина

05.03.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На рабочем месте задержали врача Руслана Бадамшина
Фото: TUT.BY
5 марта на рабочем месте задержали врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бадамшина, которого в январе осудили на 15 суток ареста. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Татьяна.

— Руслан позвонил и предупредил, что его вызвали к начмеду и не исключено, что пришли за ним. Потом мне позвонил заведующий отделением и сообщил, что мужа забрали, — рассказала TUT.BY Татьяна Бадамшина.

Где сейчас находится ее муж и по какой причине его «забрали», Татьяна не знает.

В январе Руслана Бадамшина задержали по дороге из поликлиники и осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Тогда врач болел COVID-19, двое суток он провел на Окрестина, но после суда его отпустили. Ему осталось отбыть еще 13 суток ареста.

С августа 2020 года Руслан Бадамшин был задержан трижды. В сумме он провел под арестом 34 дня. Руслан Бадамшин — невролог, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии он работает на должности врача функциональной диагностики, специализируется на наследственных и приобретенных нейромышечных заболеваниях, в том числе работает с пациентами со СМА.
 
 
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В январе его осудили на 15 суток, но он всё не отсидел.
 
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