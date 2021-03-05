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Павел Усов. Фото: Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: «Высказывания Караева проводят четкий водораздел между белорусской нацией и коллективным Лукашенко» В совокупности эти люди и составляют анти (контр)белорускость.

В цивилизационном аспекте слова Караева (предположительно — прим.ред) значат многое, —. — Его примитивный взгляд на вещи отражает целый культурный тренд в государстве, мировоззрение всей правящей верхушки и обслуживающего ее социума, который сформировался за эти годы и окончательно выкристаллизовался сейчас. Нет, Караев не является автором оскорбительных слов о белорусах, он лишь озвучил то мышление, которое доминировало в постсоветской официальной пропаганде и идеологии (концепции отрицания языка, государственности, культуры, нации), во взглядах лиц, управляющих государством, где регулярно говорилось о том, что белорусский народ быдло и его нужно держать в ярме.Тем не менее высказывания Караева проводят четкий водораздел между белорусской нацией и неким особым социально-психологическим образованием: советскими людьми, «ябацьками», коллективным Лукашенко, которые уже давно вытравили в себе белорускость (либо никогда ее не имели). В совокупности эти люди и составляют анти (контр)белорускость.В критической ситуации четкая, ясная политическая этническая идентификация крайне важна, для более эффективного противостояния и подавления противника, которым для правящей группы являются именно белорусы. Следующим шагом является дегуманизация этноса или социальной группы. То, что делали все авто-тоталитарные режимы. Евреи — недочеловеки, белорусы — они тупые (мы умнее, мы должны править, они починяться, если нет — уничтожаться).Как подтверждение этой формулировки, на той же записи Караев противопоставляет русских и чеченцев, (чеченец — значит враг) и призывает своих боевиков действовать, так как русские в Чечне. То есть как иную этно-политическую группу. То есть действовать против чужого, враждебного народ.Караев был убежден, что его слова найдут отклик у адресата. И был по большему счету прав, ведь он обращался к людям близким по духу, знал, что они разделяют его позицию, знал, что перед ним, в большинстве своем, не белорусы.Следует отметить, что во все времена кризисные ситуации подводят каждого индивида к экзистенциальному выбору, который и определяет кто есть чем.Этот выбор либо шаг за шагом уничтожает человека, его цивилизационную принадлежность, либо формирует человека и определяет его существование в цивилизации, которую он начинает созидать.За эти полгода многие стали свидетелями добровольного саморазрушения и самоотрицания.Когда выборы фальсифицировали (кто-то лично принимал участие в этом), а кто-то молчал, что означало, что человек отрекся от правды в себе. Когда избивали, судили, сажали людей, кто-то молчал (кто-то принимал в этом участие), тот отрекся от человека в себе, когда примитив Караев осознанно унизил белорусов (призвал к уничтожению), каждого, но кто-то продолжает молчать и служить системе, то он действительно не белорус. Такой человек молча отрекся от Нации, которой, наверное, никогда не принадлежал и, по сути, является частью чего-то другого, чуждого.Действительно, постоянное отречение от того, что делает человека человеком - рождает сверх-НЕЧЕЛОВЕКА (даже если это декларативно важные ценности: спасение «умирающей с голода семьи», работы, карьеры).Называя белорусов тупыми, повинными смерти, Караев уверен, что это не относится к Лукашенко, его окружению, депутатам НЦ, «делегатам» ВНС, министрам и всем тем, кто сегодня обслуживает систему. Ведь это равносильно тому, как если бы Караев лично подошел к Качановой или Марзалюку, к Коле Лукашенеко, Эйсмонт, Макею и сказал бы им в лицо: «Ты белорус — ты тупой, тебя нужно убить!»Нет, Караев ясно понимал, чувствовал, что все это «сообщество» не белорусы и называя белорусов тупыми, он никоим образом не затронет тот социум, который совершенно не тождественен белорусам, это именно — «ябатькизм». Другими словами, те, кто у власти в стране - не белорусы по их собственному самоощущению.На данном этапе «ябатькизм» перестал быть примитивным рекламным трюком, он стал выражением (анти)цивилизационной политико-социальной идентификации, которая отрицает белорускость и Беларусь.Так или иначе, слова Караева отчетливо показали, что в эти 6 месяцев окончательно оформилось разделение между цивилизацией белорусов (улица, протест, бела-чырвона-белы сцяг, мова, культура, перемены, свобода) и анитцивилизацией «ябатек», советским социумом, для которого белорусы — враждебная нация.Сегодня (как и все эти 26 лет) система противостоит не народу, она противостоит белорусам, а белорусы противостоят системе. Если ты белорус, ты свободный человек, ты вне системы.