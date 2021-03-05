Лукашенко: «КГБ вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита»

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Александр Лукашенко признался, что наблюдает за «беглыми». И сейчас их первостепенная задача «поднять людей к весне».

— Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем, — заявил он, выступая перед сотрудниками «Мотовело».

Видео этих высказываний опубликовал Пул Первого .