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В Гродненской области появится совместный с Россией учебно-боевой центр

05.03.2021 17:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь и Россия договорились и создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.

Такая договоренность была достигнута на переговорах глав оборонных ведомств двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Центры будут созданы в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнёрства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере», - говорится в сообщении Минобороны РБ.

Также министры обсудили деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Беларуси.

 
 
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Беларусь и Россия договорились и создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.
 
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