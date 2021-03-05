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"Железом по стеклу"- дубль 2? В Доме правительства снова разбили стекла
Источник материала: Партизан
Последний раз такое было в декабре 2010-м года
Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд задержал мужчину, который, как утверждается, подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла.
Как сообщает МВД, задержанным оказался 30-летний житель Борисова, который летом якобы "ходил по городу с рупором и призывал не быть равнодушными к судьбе своей страны".
Как напоминает радио
Десятки людей после этого осудили формально за "массовые беспорядки", включая нескольких кандидатов в президенты.
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Последний раз такое было в декабре 2010-м года
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