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"Железом по стеклу"- дубль 2? В Доме правительства снова разбили стекла

05.03.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последний раз такое было в декабре 2010-м года

Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд задержал мужчину, который, как утверждается, подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла.

Как сообщает МВД, задержанным оказался 30-летний житель Борисова, который летом якобы "ходил по городу с рупором и призывал не быть равнодушными к судьбе своей страны".

Как напоминает радио Свабода, стекла в Доме правительства в новейшей беларуской истории били лишь в 2010 году, когда после сфальсифицированных президентских выборов колонна демонстрантов подошла к Дому правительства и какие-то провокаторы начали бить стекла в дверях и окнах. 

Десятки людей после этого осудили формально за "массовые беспорядки", включая нескольких кандидатов в президенты.
 
Теги: Минск
 
 
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