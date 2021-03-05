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“Это список в сотню имен. И мы не хотим добавлять туда новые”

05.03.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб Тихановской обратился к чиновникам

“Это список в сотню имен. И мы не хотим добавлять туда новые”
Сегодня, 5 марта, в telegram-канале Светланы Тихановской было опубликовано видео, в котором она и Валерий Ковалевский обратились к чиновникам.



Это обращение адресовано к тем госслужащим, которые продолжают работать аппарате и наблюдать за увольнениями своих коллег, написала Светлана Тихановская в своем тг-канале.

«Вы боитесь, что за вами придут спецслужбы. Боитесь за будущее, боитесь за настоящее. Вы боитесь, что в будущем вас ждут поголовные люстрации, преследование и народная месть.

 Но мы с вами знаем поименно людей, ответственных за незаконное удержание власти. Это список в сотню имен. И поверьте, мы не хотим добавлять туда новые”, — говориться в видео.

Пусть каждый из вас вместо вопроса «когда же это закончится?» задаст вопрос: «Что я могу сделать, чтобы это закончить?». Присоединяйтесь к деятельности Офиса Тихановской и НАУ. Отказывайтесь нарушать закон”, звучат призывы с этого ролика.

“И тогда победа станет не только неизбежной, но и очень скорой. Помните, нам вместе строить новую Беларусь», цитирует Светлана Тихановская текст обращения в своем посте.



Напомним, что и Павел Латушко обещал чиновникам, «не совершившим преступлений» то, что они продолжат работать на своих местах. 

«Это один из элементов нашего народного ультиматума, и вы буквально в ближайшие дни сможете прочесть наше обращение к государственным чиновникам и те обращения, которые мы сделаем в том числе и им. П

отому что большинство из них, насколько я помню, у нас порядка 100 тысяч государственных чиновников, не совершило уголовно наказуемых преступлений, но вместе с тем они уже близки к тому или будут в ближайшее время поставлены перед выбором: совершить преступление или нет. 

Наш призыв заключается именно в этом: не надо ждать этого выбора, не надо играть со своей совестью, нужно выбор делать уже сегодня, выбор в пользу добра», — отмечал Латушко.
 
 
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