"Комитет государственной безопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. Там арсеналы!", - заявил Лукашенко













Напомним, бывшего политзаключенного 57-летнего Николая Автуховича задержали в прошлом году. Его сразу же назвали "руководителем террористической группы".





В сюжетах на госТВ заявили и о других задержанных и показали оружие, боеприпасы и взрывчатку. По информации пропагандистов, группа Автуховича "готовила теракты по всей стране" и провела на Гродненщине несколько акций против имущества милиционеров.