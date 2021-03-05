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Лукашенко рассказал о "террористах" и тротиле

05.03.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время посещения Мотовелозавода Лукашенко сделал очередное громкое заявление о новых "террористах".

"Комитет государственной безопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. Там арсеналы!", - заявил Лукашенко



Напомним, бывшего политзаключенного 57-летнего Николая Автуховича задержали в прошлом году. Его сразу же назвали "руководителем террористической группы". 

В сюжетах на госТВ заявили и о других задержанных и показали оружие, боеприпасы и взрывчатку. По информации пропагандистов, группа Автуховича "готовила теракты по всей стране" и провела на Гродненщине несколько акций против имущества милиционеров.
 
 
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Во время посещения Мотовелозавода Лукашенко сделал очередное громкое заявление о новых "террористах".
 
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