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Лукашенко рассказал о "террористах" и тротиле
Источник материала: Партизан
Во время посещения Мотовелозавода Лукашенко сделал очередное громкое заявление о новых "террористах".
"Комитет государственной безопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. Там арсеналы!", - заявил Лукашенко
Напомним, бывшего политзаключенного 57-летнего Николая Автуховича задержали в прошлом году. Его сразу же назвали "руководителем террористической группы".
В сюжетах на госТВ заявили и о других задержанных и показали оружие, боеприпасы и взрывчатку. По информации пропагандистов, группа Автуховича "готовила теракты по всей стране" и провела на Гродненщине несколько акций против имущества милиционеров.
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Во время посещения Мотовелозавода Лукашенко сделал очередное громкое заявление о новых "террористах".
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