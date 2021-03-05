﻿ Oops! Зарплата на "модернизированном" цементном заводе упала в 2 раза. 21.by
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Oops! Зарплата на "модернизированном" цементном заводе упала в 2 раза

05.03.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники ОАО “Красносельскстройматериалы” — одного из трёх модернизированных цементных заводов — жалуются на падение зарплат.

— Сейчас на руки я получаю 600 рублей. Летом я получал приблизительно 1200. Фактическая зарплата упала потому, что нас заставляют приказом гулять по три дня, — рассказывает Еврорадио инженерно-технический работник завода. — Кроме того, не платится премия. Из-за этих и других факторов зарплата у некоторых чуть ли не в два раза меньше. А работы меньше не становится.

Ещё один работник завода присылает свои расчётники. За август 2020 года он получил на руки 723 рубля + 214 рублей аванса. А за январь — 404 рубля + аванс в 172 рубля.



— Полный аванс обычно 250–280 рублей. Сейчас уже два раза пришло по 92 рубля. Спихнули всё на какие-то проблемы с долгами, — рассказывает рабочий из Красносельска. — Раньше грузчики получали больше мастера, да и объём работы был меньше. Нам доплачивали за уборку территории, сейчас такого нет. В летний сезон объём работы сейчас делается большой, зарплата 1200, но это того не стоит. А зимой принудительно заставляют гулять выходные без сохранения зарплаты.

Зарплаты режут, объём работы не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Раньше такого не было. “Контору” всё время ОБЭП “щемит”, а толку нет. На днях ОМОН возле “конторы” крутился. Не знаю, с чем это всё связано, но всё же.

Проблемы с зарплатами на КСМ связывают со вступлением в холдинг — Белорусскую цементную компанию. Это произошло в 2018 году.

— Зимой зарплата падает у нас давно. Такая ситуация на многих заводах. Но сейчас это почувствовалось очень сильно. Даже лукашенковские с завода говорят, что если им не будут платить зарплату, то выйдут на демонстрацию, — продолжает инженер. 

Перенаправляем эти вопросы заместителю гендиректора ОАО “Красносельскстройматериалы” Геннадию Найдюку. Он отвечает, что скоро подготовят официальный комментарий. А сейчас он ничего говорить не готов.

“Мы подготовим информацию, она появится к выходным. Эту информацию мы готовим и для БЕЛТА, так что и вы будете иметь эту информацию”, — обещает замдиректора.
 
 
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Работники ОАО “Красносельскстройматериалы” — одного из трёх модернизированных цементных заводов — жалуются на падение зарплат.
 
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