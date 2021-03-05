Лукашенко: Минский мотовелозавод должен греметь на весь мир

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Минский мотовелозавод и встретился с коллективом. Он отметил, что продукция предприятия востребована, но необходимо повысить ее качество, передает «МИР 24».

«В течение трех лет мы должны полностью привести в идеальное состояние эту территорию и закончить всякие деяния с мотовелозаводом и другими помещениями. Осенью, к зиме вы должны не стоять вот так, скукожившись, симпатичные женщины, а работать в нормальных условиях. Это будет! За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как когда-то было в советские времена», – указал белорусский лидер.

Предприятие в центре Минска было построено в конце сороковых. Сейчас на территории в 27 гектаров много незадействованных помещений, которые сдают в аренду. Завод морально устарел, содержать его затратно. Президент посетил цех, где собирают знаменитые белорусские велосипеды «Аист». Он пообщался с рабочим коллективом и отметил, что их продукция пользуется спросом в стране и за границей. Надо повысить ее качество и освоить массовое производство экологичного электротранспорта.

За этот год в планах мотовелозавода продать в два раза больше велосипедов – это 120 тысяч велосипедов, и довести реализацию мотоциклов до семи тысяч.