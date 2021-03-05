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Лукашенко: Минский мотовелозавод должен греметь на весь мир
05.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Минский мотовелозавод и встретился с коллективом. Он отметил, что продукция предприятия востребована, но необходимо повысить ее качество, передает «МИР 24».
Предприятие в центре Минска было построено в конце сороковых. Сейчас на территории в 27 гектаров много незадействованных помещений, которые сдают в аренду. Завод морально устарел, содержать его затратно. Президент посетил цех, где собирают знаменитые белорусские велосипеды «Аист». Он пообщался с рабочим коллективом и отметил, что их продукция пользуется спросом в стране и за границей. Надо повысить ее качество и освоить массовое производство экологичного электротранспорта.
За этот год в планах мотовелозавода продать в два раза больше велосипедов – это 120 тысяч велосипедов, и довести реализацию мотоциклов до семи тысяч.
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Президент Беларуси посетил цех, где собирают знаменитые велосипеды «Аист». Он пообщался с рабочим коллективом и отметил, что их продукция пользуется спросом в...
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