ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Минский мотовелозавод должен греметь на весь мир

05.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Минский мотовелозавод и встретился с коллективом. Он отметил, что продукция предприятия востребована, но необходимо повысить ее качество, передает «МИР 24».

«В течение трех лет мы должны полностью привести в идеальное состояние эту территорию и закончить всякие деяния с мотовелозаводом и другими помещениями. Осенью, к зиме вы должны не стоять вот так, скукожившись, симпатичные женщины, а работать в нормальных условиях. Это будет! За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как когда-то было в советские времена», – указал белорусский лидер.

Предприятие в центре Минска было построено в конце сороковых. Сейчас на территории в 27 гектаров много незадействованных помещений, которые сдают в аренду. Завод морально устарел, содержать его затратно. Президент посетил цех, где собирают знаменитые белорусские велосипеды «Аист». Он пообщался с рабочим коллективом и отметил, что их продукция пользуется спросом в стране и за границей. Надо повысить ее качество и освоить массовое производство экологичного электротранспорта.

За этот год в планах мотовелозавода продать в два раза больше велосипедов – это 120 тысяч велосипедов, и довести реализацию мотоциклов до семи тысяч.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси посетил цех, где собирают знаменитые велосипеды «Аист». Он пообщался с рабочим коллективом и отметил, что их продукция пользуется спросом в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Злыдни: ох, март... Ох, месяц-безобразник!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by