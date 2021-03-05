|
Злыдни: ох, март... Ох, месяц-безобразник!
05.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главным подарком на 8 Марта традиционно
"Мы в этот год 8 Марта
Начнем с утра вас поздравлять!
Попробуем с большим азартом
Сварить обед, в дому убрать...
Мы вручим вам цветы, подарки,
С закуской можно не частить,
Чтоб после этой варки-жарки
Посуду легче было мыть!
Ох, март... Ох, месяц безобразник!
Коты бушуют за окном...
Спасибо вам за этот праздник!
С Международным женским днем!"
Кстати, если кто-то привык откладывать покупку подарков на самый последний момент, найти самые интересные варианты можно вот в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злыдни решили не откладывать на послезавтра то, что можно сделать сегодня, и от всей души поздравляют всех причастных с Международным женским днем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)