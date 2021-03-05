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Злыдни: ох, март... Ох, месяц-безобразник!

05.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Главным подарком на 8 Марта традиционно остаются цветы. По словам флористов, белорусские кавалеры предпочитают дарить своим дамам тюльпаны и розы. Кстати, у молодых парней в почете также фрезии, нарциссы, гиацинты, ирисы и мимозы. Но Злыдни ни секунды не сомневаются: одними лишь цветами в этот прекрасный день не должен ограничиться ни один мужчина.

"Мы в этот год 8 Марта 

© Sputnik
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Начнем с утра вас поздравлять!

Попробуем с большим азартом

Сварить обед, в дому убрать...

Мы вручим вам цветы, подарки,

С закуской можно не частить,

Чтоб после этой варки-жарки

Посуду легче было мыть!

Ох, март... Ох, месяц безобразник!

Коты бушуют за окном...

Спасибо вам за этот праздник!

С Международным женским днем!"

Кстати, если кто-то привык откладывать покупку подарков на самый последний момент, найти самые интересные варианты можно вот в этой подборке Sputnik. Ну, а новый юмористический ролик с участием Злыдней традиционно смотрите в видеозаписи Sputnik Беларусь.

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Злыдни решили не откладывать на послезавтра то, что можно сделать сегодня, и от всей души поздравляют всех причастных с Международным женским днем.
 
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