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Что подарить на 8 марта? Нескучные идеи подарков
05.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вопрос о том, чего хотят женщины, становится еще более актуальным в преддверии главного праздника весны и красоты - 8 марта. Ответ на этот вопрос просто невозможно уместить в одной фразе, ведь в бесконечном списке рискуют оказаться самые разнообразные вещи. Sputnik решил помочь вам сохранить рассудок в роскошном выборе "женских бестселлеров" и подготовил подборку с разными идеями подарков. Можете смело добавлять в свой вишлист!
© Sputnik Маша Машкова
Для тех, кто мучается над проблемой, что подарить на 8 марта - нескучные идеи от Sputnik
Подарки на 8 Марта:
Сертификат на обучение
Букет цветов может заиграть новыми красками, если вы приложите к нему конвертик с полезным подарком - обучающим сертификатом (онлайн или оффлайн). История искусства и дизайна, лекции о моде, погружение в IT-сферу - дайте волю своей фантазии.
Умная техника
Заблуждение - думать, что девушки не любят практичных подарков. Главное, знать в них толк, и тогда гаджеты не будут пылиться в шкафу. Отличные варианты: беспроводные наушники, электрическая щетка, увлажнитель воздуха и капсульная кофемашина.
© Sputnik Виктор Толочко
Набор косметики
Даже такой "заезженный" подарок, как косметика, может порадовать вашу даму. Присмотритесь к наборам "в миниатюрах" - маленькие пробники любимого бренда позволят женщине попробовать несколько продуктов и не ударят по вашему кошельку.
Элементы декора
Красивая ваза, винтажная посуда, настольная лампа или набор стильных бокалов для игристого - каждый из этих подарков приведет в восторг любую женщину и станет украшением ее личного пространства.
Символичные украшения
Украшений много не бывает, а украшений со смыслом - тем более. Кулоны с зодиакальными созвездиями, медитативные кольца и нумерологические браслеты - для тех, кто верит в магию и числа или просто любит памятные подарки.
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