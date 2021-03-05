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Как тренируются расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" - видео
05.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Маневры проводили ракетчики Балтийской военно-морской базы, сообщает Минобороны России. Расчеты БРК "Бастион", получив задание, выдвинулись на место.
Согласно полученной вводной, военнослужащим необходимо было уничтожить электронными пусками корабельную ударную группу условного противника.
На кадрах, опубликованных военным ведомством, видно, как происходит развертывание "Бастиона" на позиции, показана и работа ракетчиков.
Ракетный комплекс берегового базирования "Бастион" создан для защиты прибрежной зоны радиусом более 600 километров. Ракеты "Бастиона" способны поражать корабли различных классов и типов в условиях интенсивного огня. Боекомплект комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".
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Береговым ракетчикам была поручена задача уничтожить ударную группу "противника". Смотрите на видео, как происходило развертывание комплексов.
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