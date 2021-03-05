ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Россия создадут учебные центры для военных, один – на Гродненщине

05.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу договорились о создании на территории двух стран центров по обучению военнослужащих, сообщило белорусское оборонное ведомство.

© Sputnik
Шойгу обсудил вопросы по военному сотрудничеству Москвы и Минска – видео

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнерства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере", – говорится в сообщении Минобороны.

Там также отмечается, что министры договорились создать три совместных учебно-боевых центра: два в России (Нижегородская область и Калининградский район), один – в Беларуси (Гродненская область).

Кроме того, главы ведомств обсудили работу по совместной системе противовоздушной обороны двух государств.

Шойгу пригласил белорусских военных принять участие в ежегодных Армейских международных играх. При этом Хренин отметил, что Вооруженные силы выставят своих представителей на соревнования – всего Беларусь на "АрМИ-2021" отправит 27 команд, которые поборются за награды в 26 конкурсах, три из которых пройдут на территории республики.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О создании подобных учебных центров на переговорах в Москве договорились министры обороны двух государств.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінабароны Расеі і Беларусі дамовіліся аб стварэньні трох вучэбна-баявых цэнтраў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by