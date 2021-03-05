Беларусь и Россия создадут учебные центры для военных, один – на Гродненщине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу договорились о создании на территории двух стран центров по обучению военнослужащих, сообщило белорусское оборонное ведомство.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнерства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере", – говорится в сообщении Минобороны.

Там также отмечается, что министры договорились создать три совместных учебно-боевых центра: два в России (Нижегородская область и Калининградский район), один – в Беларуси (Гродненская область).

Кроме того, главы ведомств обсудили работу по совместной системе противовоздушной обороны двух государств.

Шойгу пригласил белорусских военных принять участие в ежегодных Армейских международных играх. При этом Хренин отметил, что Вооруженные силы выставят своих представителей на соревнования – всего Беларусь на "АрМИ-2021" отправит 27 команд, которые поборются за награды в 26 конкурсах, три из которых пройдут на территории республики.

Читайте также:

Стали известны подробности учений белорусских танкистов под Гродно

белорусских танкистов под Гродно В Беларусь прилетят российские Су-30СМ и Ми-35: в Москве идут переговоры

Министр обороны Беларуси прибыл с визитом в Россию