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Беларусь и Россия создадут учебные центры для военных, один – на Гродненщине
05.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу договорились о создании на территории двух стран центров по обучению военнослужащих, сообщило белорусское оборонное ведомство.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе в рамках реализации Программы стратегического партнерства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере", – говорится в сообщении Минобороны.
Там также отмечается, что министры договорились создать три совместных учебно-боевых центра: два в России (Нижегородская область и Калининградский район), один – в Беларуси (Гродненская область).
Кроме того, главы ведомств обсудили работу по совместной системе противовоздушной обороны двух государств.
Шойгу пригласил белорусских военных принять участие в ежегодных Армейских международных играх. При этом Хренин отметил, что Вооруженные силы выставят своих представителей на соревнования – всего Беларусь на "АрМИ-2021" отправит 27 команд, которые поборются за награды в 26 конкурсах, три из которых пройдут на территории республики.
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О создании подобных учебных центров на переговорах в Москве договорились министры обороны двух государств.
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