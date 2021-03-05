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Лукашенко: КГБ расскажет, сколько сюда тротила и «пластита» завезли

05.03.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко рассказал сотрудникам «Мотовело» о якобы обнаруженных «арсеналах оппозиции».

Лукашенко: КГБ расскажет, сколько сюда тротила и «пластита» завезли

«Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже "пластита". Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем», — цитирует его «Пул первого».

Под «пластидом» подразумевают пластичные взрывчатые вещества и смеси, которые используют, например, для подрыва конструкций.

 
 
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Александр Лукашенко рассказал сотрудникам «Мотовело» о якобы обнаруженных «арсеналах оппозиции».
 
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