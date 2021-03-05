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Украина разрешила въезд белорусам без ПЦР-теста и карантина

05.03.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минздрав Украины добавил Беларусь в «зеленый» список стран по COVID-19.

Украина разрешила въезд белорусам без ПЦР-теста и карантина

Исходя из сообщения украинского Минздрава, белорусы могут въезжать в Украину без ПЦР-теста и не быть 14 дней на самоизоляции. В качестве требования — наличие страхового полиса, покрывающего траты на лечение COVID-19, выданного украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

В этом году Беларусь уже была в «зеленом» списке для Украины, но затем вернулась в «красный».

 
 
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Минздрав Украины добавил Беларусь в «зеленый» список стран по COVID-19.
 
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