Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM

Источник материала: Onliner

Компания ЧТУП «ДиасАвтоПлюс» является прямым поставщиком автотоваров, в том числе и моторных масел, на территорию Таможенного союза. Представители компании утверждают, в феврале этого года столкнулись с контрафактом. По их информации, купили масло GM в одном из российских интернет-магазинов, который доставляет товары и в Беларусь. На предприятии сравнили приобретенную банку с теми, что ввозят сами из ЕС, и решили провести исследование.

«Мы отдали два образца в лабораторию филиала БНТУ „Научно-исследовательский политехнический институт“, — рассказали в „ДиасАвтоПлюс“. — Речь о двух банках с этикеткой, на которой было указано GM 5w30 объемом 5 л. Одна — оригинал, который поставляет наша компания (обозначена как №026 А). Другая — купленная в интернет-магазине (обозначена как №026 Б)».

Публикуем результаты:

В таблице приводится сравнение по показателю «Вязкость кинематическая при 100 градусах по Цельсию». Согласно стандарту SAE J 300, значение для класса 30 должно быть в интервале 9,3—12,5 кв. мм/с. Образец №026 Б не соответствует параметру.





Напомним, моторное масло «готовится» путем смешивания так называемого базового масла и набора присадок (также представляет собой жидкость). Именно последние отвечают за множество качеств конечного продукта. Среди них: моющие, стабилизирующие способности, термическая и термоокислительная способность, противоизносные свойства, отсутствие коррозионного воздействия, стойкость к старению, малая вспениваемость при высоких температурах. Все эти качества масла влияют на ресурс двигателя.

Во время исследования в лаборатории для определения указанных выше качеств использовали Фурье-спектрометр инфракрасный. Пики на графиках рассказывают специалистам о качестве продукта.

















Лаборатория приходит к выводу: «Предположение, что проба №026 Б является контрафактом, подтверждается на основании проведенных исследований. Установить, что собой представляет залитый в канистру с маркировкой GM 5w30 продукт (контрафакт), не представляется возможным. С большой долей вероятности можно утверждать, что этот продукт изготовлен с использованием минерального базового компонента».

Простыми словами, предположительно, в банке с этикеткой GM 5w30 было минеральное масло с вязкостью 10w40.

Кроме того, на предприятии сравнили внешний вид канистр и этикеток. Отличия — пусть и не сильно бросающиеся в глаза — все же обнаружили:























