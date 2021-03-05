ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM

05.03.2021 17:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания ЧТУП «ДиасАвтоПлюс» является прямым поставщиком автотоваров, в том числе и моторных масел, на территорию Таможенного союза. Представители компании утверждают, в феврале этого года столкнулись с контрафактом. По их информации, купили масло GM в одном из российских интернет-магазинов, который доставляет товары и в Беларусь. На предприятии сравнили приобретенную банку с теми, что ввозят сами из ЕС, и решили провести исследование.

«Мы отдали два образца в лабораторию филиала БНТУ „Научно-исследовательский политехнический институт“, — рассказали в „ДиасАвтоПлюс“. — Речь о двух банках с этикеткой, на которой было указано GM 5w30 объемом 5 л. Одна — оригинал, который поставляет наша компания (обозначена как №026 А). Другая — купленная в интернет-магазине (обозначена как №026 Б)».

Публикуем результаты:

В таблице приводится сравнение по показателю «Вязкость кинематическая при 100 градусах по Цельсию». Согласно стандарту SAE J 300, значение для класса 30 должно быть в интервале 9,3—12,5 кв. мм/с. Образец №026 Б не соответствует параметру.

Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM

Напомним, моторное масло «готовится» путем смешивания так называемого базового масла и набора присадок (также представляет собой жидкость). Именно последние отвечают за множество качеств конечного продукта. Среди них: моющие, стабилизирующие способности, термическая и термоокислительная способность, противоизносные свойства, отсутствие коррозионного воздействия, стойкость к старению, малая вспениваемость при высоких температурах. Все эти качества масла влияют на ресурс двигателя.

Во время исследования в лаборатории для определения указанных выше качеств использовали Фурье-спектрометр инфракрасный. Пики на графиках рассказывают специалистам о качестве продукта.

Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM

Лаборатория приходит к выводу: «Предположение, что проба №026 Б является контрафактом, подтверждается на основании проведенных исследований. Установить, что собой представляет залитый в канистру с маркировкой GM 5w30 продукт (контрафакт), не представляется возможным. С большой долей вероятности можно утверждать, что этот продукт изготовлен с использованием минерального базового компонента».

Простыми словами, предположительно, в банке с этикеткой GM 5w30 было минеральное масло с вязкостью 10w40.

Кроме того, на предприятии сравнили внешний вид канистр и этикеток. Отличия — пусть и не сильно бросающиеся в глаза — все же обнаружили:

Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM
Контрафакт никуда не исчез. Поставщик масел натолкнулся на подделку GM

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания ЧТУП «ДиасАвтоПлюс» является прямым поставщиком автотоваров, в том числе и моторных масел, на территорию Таможенного союза. Представители компании...
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия выплатит 2,4 миллиарда евро энергокомпаниям за отказ от атомной энергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by