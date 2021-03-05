Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали самый полезный для здоровья суп Он укрепляет иммунитет.

По мнению специалистов, чечевичный суп нужно включать в свой рацион чаще, поскольку он богат растительными белками. В него можно добавить немного мяса, которое является источником животного белка. Чечевичный суп полезен для здоровья и укрепления иммунитета. В нем также содержится очень много клетчатки, пишетОвощной суп на мясном бульоне, по мнению нутрициологов, не менее полезен. Для его приготовления можно использовать как свежие, так и замороженные овощи, такие как сельдерей, кабачок, стручковую фасоль и другие овощи. А вместо мяса можно использовать рыбу, причем не только свежую, но и консервированную в собственном соку.