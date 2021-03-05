Источник материала: Хартия'97

Белорусы патриотично украшают свои города, районы и дворы 1 5.03.2021, 17:15

Это то, что может сделать каждый.

- Украсить свой город, район, двор бело-красно-белой символикой, или красивыми стикерами — это то, что может сделать каждый, - пишет телеграм-канал «Баста» .

Продолжаем в том же духе, друзья!

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