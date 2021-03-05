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Белорусы патриотично украшают свои города, районы и дворы
Источник материала: Хартия'97
Белорусы патриотично украшают свои города, районы и дворы
Это то, что может сделать каждый.
- Украсить свой город, район, двор бело-красно-белой символикой, или красивыми стикерами — это то, что может сделать каждый, - пишет телеграм-канал
Продолжаем в том же духе, друзья!
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