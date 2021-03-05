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Ученым удалось разгадать смысл древних кельтских надписей

05.03.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученым удалось разгадать смысл древних кельтских надписей

  • 5.03.2021, 17:14
Ученым удалось разгадать смысл древних кельтских надписей
Фото: ROBIN LEICESTER

Было обнаружено около 240 новых святых.

Во время повторного исследования каменных памятников Британии, археологи и историки проанализировали нанесенные на них надписи. Оказалось, что святых и великомучеников в традиции древних кельтов было намного больше, чем считалось до этого, пишет lenta.ua.

До текущего момента специалисты в своих исследованиях оперировали только письменными источниками и топонимами. Исходя из этого, считалось, что в древней Британии было примерно 860 святых. Но подтверждений этой версии с точки зрения археологии почти не было. Для более углубленного изучения этого вопроса, специалисты провели подробное исследование мемориальных камней кельтов, датированных V-VI вв. н. э.

В нанесенных на камни надписях часто повторяются различные имена: до этого ученые считали, что это дань памяти уважаемым людям. Но последние исследования показали, что переводы были не точными. Выяснилось, что некоторые титулы перед именами являются религиозными терминами.

Например, "memoria" обозначает мученик, "sanctus" – святой человек. А останки, которые почитались священными реликвиями, обозначали словом "nomina". Всего было обнаружено около 240 новых святых, при этом 16 из них были женщинами.

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