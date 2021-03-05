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Германия выплатит 2,4 миллиарда евро энергокомпаниям за отказ от атомной энергии

05.03.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Германия выплатит 2,4 миллиарда евро энергокомпаниям за отказ от атомной энергии

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  • 5.03.2021, 16:53
Германия выплатит 2,4 миллиарда евро энергокомпаниям за отказ от атомной энергии
фото: miraes.ru

Германия также намерена заменять ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия.

Правительство Германии согласилось компенсировать энергетическим компаниям около 2,4 миллиарда евро убытков, понесенных в результате отказа страны от атомной энергетики. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Соглашение, завершила годы судебных разбирательств, состоялась почти ровно через 10 лет после аварии на Фукусиме в марте 2011 года, которая побудила Берлин объявить о прекращении использования атомной энергии в Германии.

Последняя немецкая атомная станция должна быть выведена из эксплуатации к концу следующего года.

Согласно совместному заявлению министерств окружающей среды, финансов и экономики, выплаты будут проводиться поставщикам ядерной энергии RWE, Vattenfall, Eon/PreussenElektra и Enb.

В соответствии с планом "переходной энергетики" Германии, страна также имеет целью заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия. Правительство согласилось прекратить производство электроэнергии из угольных станций не позднее 2038 года.

Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия, обеспечили более 47% электроэнергии, потребленной с государственной электросети в Германии в течение первых шести месяцев 2020 года. Ядерная энергия составляла около 13%.

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Германия также намерена заменять ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия.
 
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