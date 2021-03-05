Источник материала: Хартия'97

Смелая оперная певица, которая троллит чиновников и силовиков 2 5.03.2021, 16:48

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Маргарита Левчук

Кто такая Маргарита Левчук?

Маргарита Левчук — оперная певица, которой в белорусском медийном пространстве становится все больше и больше. И если раньше ее сопрано можно было услышать, например, со сцены Большого театра, то сейчас девушка активно занялась своим YouTube-каналом, где в ироничных видео троллит чиновников и силовиков. Кто она — смелая белоруска, которая занимается политическим активизмом, в то время как пять минут ее пения стоят 1000 евро? На этот вопрос ответил tut.by .

«В детстве моим микрофоном была скакалка либо шнур от электрического чайника»

Маргарите Левчук 30 лет. Она родилась в деревне Страдечь под Брестом, окончила Брестский музыкальный колледж имени Ширмы и Белорусскую государственную академию музыки. С 2012 года была солисткой музыкального дома «Классика», с 2016-го пела в белорусском Большом театре. Певица брала мастер-классы у оперных звезд и победила на 14 вокальных конкурсах в Беларуси, России, Италии, Испании, Германии, США Грузии, Эстонии и Литве.

О себе Маргарита рассказывала так:

— С самого детства я хотела быть певицей. Я собирала кучу ребятишек у себя во дворе, давала им концерты. Моим микрофоном была скакалка либо шнур от электрического чайника. Я жила в деревне: крышка от погреба была моей сценой, печка — кулисами.

YouTube-канал Маргариты, недавние видео на котором собирают сотни тысяч просмотров, существует уже давно. Еще около трех лет назад певица прилежно выкладывала выпуски проекта «Большая опера» канала «Россия-Культура», в котором стала финалисткой. Интересно, что на этом шоу она не только исполняла классические арии, но и уже тогда хулиганила: появлялась в космических нарядах, каверила американские хиты (например, песню Fergie — A Little Party Never Killed Nobody). Ее даже называли главной любительницей экспериментов проекта и будущим оперы. Саму себя в анкете участницы девушка характеризовала так: «Я феерическая, неординарная и целеустремленная».

Кроме участия в популярном оперном проекте Маргарита Левчук в 2017 году засветилась в роли нэповской певицы в российском сериале «Ангел-хранитель». Все это время на YouTube певицы выходили видео с концертов на главных оперных площадках мира. В интервью The Village Belarus Маргарита призналась, что пять минут ее пения стоят 1000 евро.

О том, что с чувством юмора и самоиронией у оперной дивы полный порядок, можно понять, например, по видео, где оперная певица в обнимку с березой поет украинскую народную песню «Ой там на горі». Или по видео с деревенской блогершей Бабай Рытай, образ которой родился у Маргариты в начале пандемии. У персонажа есть отдельный YouTubе-канал.





«Пакутую і не ведаю, што магу зрабіць асабіста, каб у маёй краіне не было міліцэйскага гвалту»

Не до шуток стало в конце июня прошлого года, когда обороты набирала предвыборная ситуация: тогда девушка публично отреагировала на громкие задержания у магазина Symbal.by, сказав, что ее сердце болит за Родину и молчать она не может.

— Я пакутую і не ведаю, што магу зрабіць асабіста, каб у маёй краіне не было міліцэйскага гвалту. Улады, міліцыя, суды больш не ахоўваюць свой беларускі народ, яны захоўваюць рэжым. Я не веру, што людзі ў маёй краіне не разумныя. І не хачу верыць у тое, што тыя, хто прысягаў на вернасць свайму народу, здолеюць здрадзіць яму.

Происходящее летом прошлого года певица сравнила со страшным сном, глупым фильмом и невероятным фейком. Она выразила желание жить в по-настоящему свободной стране.

В этом же время певица записала вместе с Лявоном Вольским «Паветраны шар». Дуэт родился благодаря музыкальному проекту «Спяваем Годна», идея которого в том, что белорусы поют онлайн знаковые песни. Именно тогда просмотры на YouTube Маргариты выросли чуть ли не в 10 раз.

Следом была джазовая Ave Maria с Павлом Аракеляном, потом — «Муры» с ним же, затем — оперный кавер на «Шчучыншчыну». Так Маргарита стала одним из самых заметных голосов белорусского протеста.

А в октябре наравне с белорусскими и зарубежными звездами Маргарита снялась в клипе группы Nizkiz на песню «Правілы» — один из главных протестных треков прошлого года. С бело-красно-белым флагом ее запечатлели на фоне Большого театра, откуда Маргарита уволилась в марте 2020-го после четырех лет работы.





Свое увольнение она комментирует так: коллектив был отличный, но с начальством не спелись:

— Постоянно не покидало ощущение, что я нахожусь в советском театре начала 50-х годов. Очень закостенелый подход к работе, очень не хватало свободы. Образно: бьешься головой о стену, но тебя никто не слышит — такая система. А я не хочу жить в системе. Я петь хочу.

С конца прошлого года вместе Маргарита с гитаристом и блогером Андреем Пауком стали выпускать каверы на известные белорусские композиции — «Завіруха», «Каляда», «Спадчына», «Аксамітны вечар» (кстати, в паре видео дуэт появлялся в футболках с логотипами белорусских заводов — МАЗ, МТЗ, МЗКТ, «Нафтан»).





Но этого музыкантам показалось мало. Тогда они объявили себя патриотическим дуэтом «Красная зелень»: новая творческая единица исполняет песни на трасянке и появляется на экране в красно-зеленых нарядах с аксессуарами соответствующих цветов (если что, это троллинг). Тексты юмористических композиций — обязательно на актуальные темы.

Сначала на YouTube-канале Левчук появилась пародия на песню «Накажи их, Боже», пущенную за пару дней до этого по СТВ.

Ночью 23 февраля Левчук выпустила новый клип — «Калыханку полузашчытнікам 3%-ва ацечэства», в ней упоминаются ОМОН, ГУБОПиК и «змагары». А вчера певица выложила видео на песню «С дном МВД», в которой прошлась по представителям силовой структуры: Кубракову, Карпенкову, Балабе, Казакевичу, Чемодановой и даже Шуневичу.

Все три ролика «Красной зелени» завирусились в интернете: каждый из них посмотрели более 100 тысяч человек. Возможно, потому что это что-то качественно новое для белорусского интернета, особенно сейчас, после более чем двухсот дней протестов. Даже несмотря на громкие задержания музыкантов и общий пессимизм, Левчук и Паук делятся своим смелым творчеством.

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