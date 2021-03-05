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Медики назвали самый полезный для здоровья суп

05.03.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самый полезный для здоровья суп

  • 5.03.2021, 16:36
  • 3,784
Медики назвали самый полезный для здоровья суп

Он укрепляет иммунитет.

Чечевичный суп признан самым полезным. На втором месте - овощной суп на мясном бульоне. По мнению специалистов, чечевичный суп нужно включать в свой рацион чаще, поскольку он богат растительными белками. В него можно добавить немного мяса, которое является источником животного белка. Чечевичный суп полезен для здоровья и укрепления иммунитета. В нем также содержится очень много клетчатки, пишет lenta.ua.

Овощной суп на мясном бульоне, по мнению нутрициологов, не менее полезен. Для его приготовления можно использовать как свежие, так и замороженные овощи, такие как сельдерей, кабачок, стручковую фасоль и другие овощи. А вместо мяса можно использовать рыбу, причем не только свежую, но и консервированную в собственном соку.

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