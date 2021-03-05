|
Пьяный сын до смерти избил мать - суд вынес приговор
Источник материала: Партизан
Суд вынес приговор - 12 лет лишения свободы
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека, рассматривалось в суде Лунинецкого района.
Обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 147 Уголовного кодекса РБ, стал местный житель, 1990 года рождения.
Как говорится в сообщении пресс-службы Брестского областного суда, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе внезапно возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений с своей матерью (1962 года рождения), которая также была пьяна, умышленно нанес ей не менее 35 ударов в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.
«В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей умышленно причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких телесных повреждений и повлекшие по неосторожности ее смерть», – рассказали в суде.
Согласно приговору, мужчина признан виновным «в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер мучения и истязания, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».
Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
В отношении обвиняемого также применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд вынес приговор - 12 лет лишения свободы
|
Свежие газеты
Архив (Разное)