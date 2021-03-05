Частная инвестиционная компания купила разработчика софта Exadel с офисом в Минске

Источник материала: Tut.by

На сайте компании Exadel появилось сообщение о покупке. В нем говорится следующее: «Exadel Inc. объявила, что частная инвестиционная компания Sun Capital Partners, Inc., завершила сделку по приобретению компании». Об этом пишет dev.by .



Фото с открытия офиса Exadel в Минске в 2014 году

— Мы очень рады, что Exadel стала нашей первой инвестицией в технологическую платформу, с тех пор, как мы закрепили наш фокус на технологическую вертикаль и сформировали специальную команду, — говорит Марк Ледер, Co-CEO в Sun Capital. — Мы с нетерпением ждем возможности использовать наш опыт для ускорения роста Exadel.

— И предоставить компании капитал для приобретения других бизнесов и талантов, — добавила Элизабет де Сен-Эньян, Managing Director в Sun Capital.

Другие условия сделки не раскрываются.

Напомним, что в январе 2020 года Exadel хотела купить другая крупная компания — EPAM. Но сделка не состоялась. Вице-президент компании Григорий Кацман и директор минского офиса Владимир Черницкий в разговоре с dev.by пояснили, что на решение повлияло мнение их сотрудников (хоть их и не опрашивали напрямую):

— EPAM — отличная компания, но большие цифры людей пугают. Это как если вы работаете в НИИ, и нужно перейти на завод, и говорят, что там работает 15 тысяч человек. И кажется, да какая разница, сколько — вы же будете в своём бюро. И тем не менее… Люди не считают, что в EPAM плохо, просто им здесь очень комфортно.

ЕPAM, со своей стороны, пояснила, что сделка не состоялась по совокупности причин:

— Для компаний, которые нацелены на постоянный рост, переговоры — это стандартный бизнес-процесс. Какие-то из них завершаются заключением сделки, какие-то нет. Причин на то может быть несколько. Например, потеря интереса к сделке в силу изменившейся рыночной ситуации или новых, более интересных возможностей для компании; стороны могут не договориться о стоимости, либо в процессе всестороннего исследования объекта сделки (Due Diligence) обнаруживаются какие-то причины, которые не соответствуют стандартам EPAM.

Sun Capital Partners, Inc. — это глобальная частная инвестиционная компания. С 1995 года Sun Capital инвестировала в более чем 420 компаний по всему миру с доходом более 50 миллиардов долларов. Sun Capital фокусируется на растущих рынках в секторах бизнес-услуг, потребительского, медицинского, промышленного и технологического секторов. У компании есть офисы в Бока-Ратон, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а также филиал в Лондоне.

Компания-разработчик софта Exadel основана в 1998 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офисы — в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно, а также в России, Украине, Литве, Польше. Сотрудников Exadel по всему миру — 1100 человек, в Беларуси — более 600.