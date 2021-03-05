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Алла Пугачева обошла Анджелину Джоли в рейтинге настоящих женщин (по мнению россиян)

05.03.2021 17:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

71-летнюю певицу Аллу Пугачеву в рейтинге «настоящих женщин» россияне поставили на первое место, пишет cosmo.ru со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения).

Рейтинг приурочили к Международному женскому дню. Исследование проводилось три дня, в нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса — короткое телефонное интервью. Россияне оценивали известных женщин по их личным качествам, отношению к быту и воспитанию детей.

Аллу Пугачеву указали 6% опрошенных. После Пугачевой следует певица София Ротару и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (по 3%).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vremya Press (@vremya_press)

По 2% получили политик Ирина Хакамада, певица Валерия, актрисы Алиса Фрейндлих и Чулпан Хаматова. Звезда Голливуда Анджелина Джоли получила 1% голосов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Angelina•Jolie

 
 
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71-летнюю певицу Аллу Пугачеву в рейтинге «настоящих женщин» россияне поставили на первое место. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
 
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