Алла Пугачева обошла Анджелину Джоли в рейтинге настоящих женщин (по мнению россиян)

Источник материала: Tut.by

71-летнюю певицу Аллу Пугачеву в рейтинге «настоящих женщин» россияне поставили на первое место, пишет cosmo.ru со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения).

Рейтинг приурочили к Международному женскому дню. Исследование проводилось три дня, в нем приняли участие 1600 человек. Метод опроса — короткое телефонное интервью. Россияне оценивали известных женщин по их личным качествам, отношению к быту и воспитанию детей.

Аллу Пугачеву указали 6% опрошенных. После Пугачевой следует певица София Ротару и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (по 3%).

По 2% получили политик Ирина Хакамада, певица Валерия, актрисы Алиса Фрейндлих и Чулпан Хаматова. Звезда Голливуда Анджелина Джоли получила 1% голосов.