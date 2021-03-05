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МАРТ в формате «5 причин» ответил на претензии ЕЭК относительно обязательного перечня белорусских товаров в магазинах

05.03.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложила Беларуси в течение 30 дней отменить требование об обязательном ассортименте белорусских товаров в магазинах розничной торговли страны. Это требование признано барьером на внутреннем рынке союза. Белорусское министерство ознакомилось с этим предложением и не согласилось.

Сегодня на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли появилось пять обоснований, почему нельзя согласиться с решением ЕЭК:

1. Норма по ведению субъектами торговли ассортиментных перечней товаров была введена до подписания Договора о ЕАЭС.

2. Норма применяется в равной степени как к иностранным, так и к отечественным субъектам хозяйствования (магазинам? — Прим Onliner), таким образом обеспечено соблюдение требования предоставления иностранным поставщикам услуг национального режима.

3. Установление ассортиментных перечней товаров не является препятствием свободного движения товаров внутри союзного рынка, поскольку:

— ассортиментные перечни товаров не предусматривают указания конкретного поставщика товаров;

— ассортиментные перечни товаров не предусматривают никаких процентных показателей, в том числе по доле продажи каких-либо товаров.

4. В отношении лиц государств — членов ЕАЭС, а также лиц, учрежденных ими, никаких дискриминационных требований в качестве условий о закупке или использовании отечественных товаров или услуг ассортиментные перечни товаров торговых объектов не предусматривают.

5. Несмотря на положения статьи 28 Договора о ЕАЭС, в праве Союза не предусмотрены специальные положения о необходимости предоставления национального режима в отношении товаров.

«Таким образом, что касается функционирования внутреннего рынка товаров в ЕАЭС, Республика Беларусь не нарушает своих обязательств перед партнерами по евразийской интеграции в части применения ассортиментных перечней товаров, — приходит к выводу МАРТ. — В связи с этим в настоящее время в рамках права Союза министерством инициируется отмена принятого решения».

Одной из жертв конфликта с ассортиментными перечнями стала российская сеть «Светофор». Вопросы к ней появились год назад. В конце года работа 10 магазинов была остановлена на месяц.

 
 
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Вчера коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложила Беларуси в течение 30 дней отменить требование об обязательном ассортименте белорусских...
 
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