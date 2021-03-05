Продажи Galaxy S21 достигли четырехлетнего максимума

Источник материала: Onliner

Samsung продала 590 000 флагманов Galaxy S21 за месяц. Это самый высокий показатель со времен Galaxy S8, который за месяц продался в районе 620 000 штук. Всего за месяц с даты релиза новый флагман разошелся тиражом в два раза большим, чем Galaxy S20 за такой же период. Об этом сообщили специалисты аналитической компании Atlas Research & Consulting.

Аналитики считают, что основным драйвером покупательского интереса стала способность Samsung расширить свое присутствие в сети 5G при сохранении низких цен. Особенно по сравнению с предыдущими сериями.

В Южной Корее Galaxy S21 продавался за эквивалент $870, тогда как Galaxy S20 на старте стоил почти на 20% больше — $1100.