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В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще

05.03.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в культурно-деловом квартале «К21» открыли веганский супермаркет Vegetus. Представители бренда говорят, что это первый в городе супермаркет такого типа. Здесь варят супы, лепят пельмени, готовят десерты без сахара, делают смузи, а также продают много фруктов, овощей, сухофруктов — всего более 2500 наименований товаров. Посмотрели что почем.








В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще

Супермаркет находится в здании на пересечении улиц Кальварийской и Дрозда — слева от арки-портала во внутренний дворик «К21». Интерьер выполнен в стиле лофт с металлическими балками-перекрытиями, кирпичной кладкой и точечными прожекторами, а в декоре преобладает текстура натурального дерева.

В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще

Витрины с большего занимают «немолоко» и «немясо»: десятки видов соевого мяса и молока. Из интересного — американские котлеты для «альтернативных бургеров», создавших ажиотаж в США. Стеллажи заполнены соками, крупами, консервами и закатками. Много места выделено под безглютеновые продукты.

В магазине разливают сиропы и выжимки из фруктов. Также можно насыпать орехов, риса, какао-бобов или сухофруктов. В качестве пакета — только бумага.







Супермаркет закупает продукты в России, Польше, Италии и Бельгии. В основном, поставки идут напрямую: владелец сети Vegetus совмещает функции импортера. Многое нашли в Беларуси или производят сами. Критерий для «прописки» на полке — соответствие технологии производства принципам ненасильственного отношения к животным.

В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще
В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще

При магазине действует кафе, где готовят супы и горячие блюда: например, пельмени, спагетти и голубцы с соевым мясом. Некоторые из них подвергают шоковой заморозке. Кондитеры на месте создают «нарядные» десерты, пудинги, конфеты и торты без ложки сахара. Также могут смешать смузи.








Веганский супермаркет работает с 10 до 21 часа в будние дни и с 11 до 19 — в выходные. Покупателей обслуживают две кассы. Ближе к лету рядом с магазином собираются обустроить летнюю террасу, которая сможет вместить до 50 человек.

В Минске появился веганский супермаркет. Там продают «немолоко», «немясо» и много чего еще

 
 
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Сегодня в культурно-деловом квартале «К21» открыли веганский супермаркет Vegetus. Представители бренда говорят, что это первый в городе супермаркет такого типа. Здесь...
 
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