Источник материала: UDF



Фото: PersonaStars

Факт №1. Замужем за ресторатором

Факт №2. Сын – копия Киркорова

«Самые яркие моменты в моей жизни – безумные, сумасшедшие – были, конечно же, с Филиппом. Четыре года рядом с этим человеком прошли как десять».

Факт №3. Не носит каблуки

Факт №4. Брат – известный актер

Факт №5. Распродала свой гардероб

Факт №6. Няня с Филиппин

Факт №7. Любит сладкое печенье

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сын — копия Киркорова, не носит каблуки: 7 фактов об Анастасии Стоцкой Анастасия Стоцкая по-прежнему востребована в профессии.

За плечамидва официальных брака. В 2003 году она стала женой актера, знакомого многим по сериалу «Счастливы вместе». Их союз распался спустя пять лет. Вскоре певица встретила новую любовь в лице ресторана из Армении. Известно, что его зовут Сергей. А вот фамилию бизнесмена, ставшего в итоге ее мужем, звезда не называет. У пары двое общих детей – это сын Александр и дочь Вера.Публика не раз отмечала, что сын Анастасии Стоцкой – копия. Отсюда и появились домыслы, что у певицы с поп-королем был роман. Сами звезды эту тему лишь отшучиваются. Хотя Стоцкая не скрывает:Отметим, что страна об Анастасии узнала благодаря именно Киркорову. Это он предложил в свое время артистке пройти кастинг в мюзикл «Чикаго», ставший в итоге знаковым в ее карьере. Позже Стоцкая завоевала гран-при на «Новой волне» в Юрмале. А греческие друзья поп-короля написали Анастасии песню для национального отбора на конкурс «Евровидение-2005». Однако пройти отборочный тур певице не удалось. Победа тогда досталась Наталье Подольской. Кстати, самым первым мюзиклом в жизни Анастасии Стоцкой был «Нотр-Дам де Пари», после участия в котором ее и стали узнавать на улице.Весной 2015 года Анастасия Стоцкая стала приглашенным редактором журнала HELLO! На сайте издания тогда появился материал, где певица поделилась малоизвестными фактами о себе. Так, например, выяснилось, что она не носит каблуки. «Терпеть не могу носить обувь на каблуках», — заявила Стоцкая.Анастасия Стоцкая – не единственный ребенок в семье. По маминой линии у нее есть брат – Павел Майков. Знаменитым на всю страну его сделал сериал «Бригада». Анастасия и Павел родились в Киеве. Их переезд в Москву был связан с поступлением Майкова в ГИТИС.Себя Анастасия Стоцкая называет неисправимым шопоголиком. «Моем гардеробе вещам от тесноты не хватает места, половина их даже перекочевала домой к маме, многое подарено друзьям, знакомым», — признавалась певица. Однажды Анастасия даже завела в Instagram отдельный аккаунт, где распродавала вещи из гардероба – одежду, обувь, сумки. Их мог приобрести любой желающий, причем в два раза дешевле изначальной цены.Анастасия Стоцкая по-прежнему востребована в профессии. Одна из последних ее работ – это мюзикл «Шахматы». Когда певица пропадает на работе, с детьми остается няня. В одном из своих интервью Анастасия рассказывала, что она с Филиппин. Няню к плите Стоцкая не подпускает. И все из-за того, что она однажды приготовила детям странны суп: «Там и спагетти, и сосиски, и почему-то кокосовое молоко оказалось, но она с Филиппин и говорит, что это их традиционный суп».В интервью womanhit.ru Анастасия Стоцкая рассказывала, что из сладостей предпочитает печенье. Но ест его маленькими порциями, чтобы не поправиться. «Много занимаюсь спортом, люблю бегать, но сесть на "жесткую голодовку" я не могу», — добавила звезда.