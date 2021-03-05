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Сын — копия Киркорова, не носит каблуки: 7 фактов об Анастасии Стоцкой

05.03.2021 18:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сын — копия Киркорова, не носит каблуки: 7 фактов об Анастасии Стоцкой
Фото: PersonaStars
Анастасия Стоцкая – звезда мюзиклов «Чикаго» и «Шахматы». Она дважды была замужем, распродала свой гардероб. Что еще мы знаем об Анастасии Стоцкой?

Факт №1. Замужем за ресторатором


За плечами Анастасии Стоцкой два официальных брака. В 2003 году она стала женой актера Алексея Секирина, знакомого многим по сериалу «Счастливы вместе». Их союз распался спустя пять лет. Вскоре певица встретила новую любовь в лице ресторана из Армении. Известно, что его зовут Сергей. А вот фамилию бизнесмена, ставшего в итоге ее мужем, звезда не называет. У пары двое общих детей – это сын Александр и дочь Вера.

Факт №2. Сын – копия Киркорова


Публика не раз отмечала, что сын Анастасии Стоцкой – копия Филиппа Киркорова. Отсюда и появились домыслы, что у певицы с поп-королем был роман. Сами звезды эту тему лишь отшучиваются. Хотя Стоцкая не скрывает:

«Самые яркие моменты в моей жизни – безумные, сумасшедшие – были, конечно же, с Филиппом. Четыре года рядом с этим человеком прошли как десять».


Отметим, что страна об Анастасии узнала благодаря именно Киркорову. Это он предложил в свое время артистке пройти кастинг в мюзикл «Чикаго», ставший в итоге знаковым в ее карьере. Позже Стоцкая завоевала гран-при на «Новой волне» в Юрмале. А греческие друзья поп-короля написали Анастасии песню для национального отбора на конкурс «Евровидение-2005». Однако пройти отборочный тур певице не удалось. Победа тогда досталась Наталье Подольской. Кстати, самым первым мюзиклом в жизни Анастасии Стоцкой был «Нотр-Дам де Пари», после участия в котором ее и стали узнавать на улице.

Факт №3. Не носит каблуки


Весной 2015 года Анастасия Стоцкая стала приглашенным редактором журнала HELLO! На сайте издания тогда появился материал, где певица поделилась малоизвестными фактами о себе. Так, например, выяснилось, что она не носит каблуки. «Терпеть не могу носить обувь на каблуках», — заявила Стоцкая.

Факт №4. Брат – известный актер


Анастасия Стоцкая – не единственный ребенок в семье. По маминой линии у нее есть брат – Павел Майков. Знаменитым на всю страну его сделал сериал «Бригада». Анастасия и Павел родились в Киеве. Их переезд в Москву был связан с поступлением Майкова в ГИТИС.

Факт №5. Распродала свой гардероб


Себя Анастасия Стоцкая называет неисправимым шопоголиком. «Моем гардеробе вещам от тесноты не хватает места, половина их даже перекочевала домой к маме, многое подарено друзьям, знакомым», — признавалась певица. Однажды Анастасия даже завела в Instagram отдельный аккаунт, где распродавала вещи из гардероба – одежду, обувь, сумки. Их мог приобрести любой желающий, причем в два раза дешевле изначальной цены.

Факт №6. Няня с Филиппин


Анастасия Стоцкая по-прежнему востребована в профессии. Одна из последних ее работ – это мюзикл «Шахматы». Когда певица пропадает на работе, с детьми остается няня. В одном из своих интервью Анастасия рассказывала, что она с Филиппин. Няню к плите Стоцкая не подпускает. И все из-за того, что она однажды приготовила детям странны суп: «Там и спагетти, и сосиски, и почему-то кокосовое молоко оказалось, но она с Филиппин и говорит, что это их традиционный суп».

Факт №7. Любит сладкое печенье


В интервью womanhit.ru Анастасия Стоцкая рассказывала, что из сладостей предпочитает печенье. Но ест его маленькими порциями, чтобы не поправиться. «Много занимаюсь спортом, люблю бегать, но сесть на "жесткую голодовку" я не могу», — добавила звезда.
 
 
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Анастасия Стоцкая по-прежнему востребована в профессии.
 
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