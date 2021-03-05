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Иллюстративное фото

Бесполезный продукт

Отсутствие вкуса

Вред здоровью

Каждая сыпь

Проблемы с пищеварением

Преждевременное старение

Зависимость

Избыточный вес и ожирение

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет с нашим телом, если мы перестанем есть хлеб каждый день: 8 неожиданных изменений Действительно ли хлеб полезен для нас и стоит ли ограничивать его употребление?

Их истории шокируют. Действительно ли хлеб полезен для нас и стоит ли ограничивать его употребление? Исследования показывают, что когда мы отказываемся от хлеба, в нашем организме происходят удивительные изменения: улучшается состояние кожи, уменьшается вес, и человек наполняется энергией.Нет ничего плохого в том, чтобы есть цельнозерновой хлеб, а также ржаной, овсяный или отрубной. Эти продукты чрезвычайно полезны для организма. Неудивительно, что вы можете прожить довольно долго, если будете есть только черный хлеб. Но с белым хлебом дело обстоит иначе.В двадцатом веке муку начали производить в промышленных масштабах, и ее качество значительно снизилось. Поэтому некоторые специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от белого хлеба из высококачественной муки.Пшеница богата витаминами. Но все полезные вещества в процессе переработки зерна и измельчения их в муку исчезают. Таким образом, в белой муке высшего сорта остается только около 30% действующих веществ, которые перестают быть активными через 2 недели. При том, что срок годности 12 месяцев. Итак, наш любимый хлеб на самом деле сделан из бесполезного белого порошка, который называется высококачественной мукой.Правда, у белого хлеба нет ярко выраженного вкуса. Но именно это качество нравится многим. Он не влияет на вкусовые качества употребляемых с ним продуктов: мяса, супа, сыра. Но это не улучшает его.В настоящее время пшеница выращивается в огромных масштабах. Чтобы ускорить сбор урожая и увеличить его объем, растения опрыскивают ядохимикатами. Также, чтобы избавиться от грызунов и грибков, фермеры обрабатывают свои посевы различными химическими соединениями. А чтобы мука стала белой, производители используют те же моющие средства, что и в отбеливателе: перекись бензоила, пиросульфат натрия и диоксид кальция и хлора.Мы - то, что мы едим. А если вы едите макароны, это обязательно скажется на вашей коже. Кожная сыпь - наиболее частый результат реакции организма на глютен (пшеничный глютен), содержащийся в хлебе. Это вещество практически не выводится из нашего организма, а откладывается на стенках кишечника, повреждая его волокна. Со временем усвоение питательных веществ из этих волокон нарушается. Поэтому, прежде чем прибегать к лекарствам для лечения сыпи, проверьте свой рацион.Здесь снова виноват глютен: он нарушает целостность клеток кишечника и, следовательно, вызывает различные проблемы пищеварительной системы. Хлеб содержит очень важный для человеческого организма элемент - клетчатку. А в качественных мучных изделиях они практически отсутствуют. Однако вы можете получить дневную дозу клетчатки, съев 5-6 ломтиков непросеянного хлеба. Если вы хотите получить такой же процент клетчатки из овощей и фруктов, вам следует съесть 14 яблок, 21 морковь, 25 помидоров или 2,3 кг огурцов.Привычный хлеб не содержит полезных веществ. Употребляя такую ??пищу, не содержащую необходимых витаминов, наш организм не может быть свежим и молодым. Вот почему любители муки часто выглядят старше тех, кто исключил ее из своего рациона.Вы легко можете добавить хлеб в список лекарств. Мука вызывает потрясающее высвобождение сахара в крови и, как следствие, высвобождение гормона инсулина. Если вы съедите хотя бы один кусок еды из теста, уровень сахара быстро поднимется, а затем резко упадет, после чего вы почувствуете голод и захотите быстро съесть углеводы, чтобы почувствовать прилив энергии. Однако такие резкие скачки могут привести даже к диабету.Эта причина может быть основной причиной того, что многие люди отказываются от муки. Более 70% тех, кто отказывается от хлеба, худеют в первые две недели. Гликемический индекс хлеба превосходит даже шоколадные батончики. А крахмал, который является неотъемлемой частью многих хлебобулочных изделий, быстро расщепляется в пищеварительном тракте и попадает в кровоток в виде глюкозы. Это означает, что вскоре вы снова почувствуете голод.