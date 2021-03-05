Источник материала: UDF



Кадр из фильма «Приказ: перейти границу» (1982)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 119 травм и страшная кончина: советского Брюса Ли забили до смерти Сегодня актеру исполнилось бы 72 года.

Сегодня актеру исполнилось бы 72 года. К несчастью, он не дожил и до 40. Известно, что вокругпостоянно были самые красивые женщины. Его первой избранницей стала. Их отношения продлились около двух лет, однако затем он увлекся другой.Позднее артиста покорила участница группы «Ялла». Пара поженилась, певица родила ему дочь Урсулу. Вскоре они развелись. Следующей дамой сердца советскогостала. Их отношения продлились около семи лет, а на свет появился Саид.После очередного расставания Нигматулин: наконец, встретил. Тогда ей было всего 19 лет. Девушка достаточно быстро вышла замуж за артиста, а в 1983 году у них родилась девочка. Тогда никто мог и подумать, что заботливый папа не доживет и до трех лет малышки.В начале 80-х артист серьезно увлекся эзотерикой. Он мечтал разгадать смысл вещей и найти свой собственный. Талгат вступил в секту. Позднее они оба оказались шарлатанами, но звезда кинематографа была слишком вовлечена в процесс, чтобы почувствовать нечто подобное.В начале 1985 в секте случилось неожиданное событие. Появились отступники, от которых лидеры потребовали деньги. Они приказали Талгату пойти к ним и удовлетворить их материальную потребность, но актер отказался. Тогда пятеро мужчин забили его до смерти. Существует и другая версия, по которой Нигматулин сам отказался выплачивать лидерам требуемую сумму, после чего ему нанесли 119 травм.Позднее Ирина Шевчук отмечала, что супруга артиста даже не могла представить себе, во что ввязался любимый муж. Он был в силах оказать сопротивление, но «гуру» все время оказывали на него такое психологическое давление, что актер скорее всего даже не попытался защитить себя.