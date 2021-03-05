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Что сказал Лукашенко о своем дворце: «По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью»
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель уверяет, что все остальные дома принадлежат государству.
— Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю, — приводит слова Лукашенко во время посещения мотовелозавода
— Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть «дворец». По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью, — добавил Лукашенко. — Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству.
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Правитель уверяет, что все остальные дома принадлежат государству.
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