Что сказал Лукашенко о своем дворце: «По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью»

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель уверяет, что все остальные дома принадлежат государству.

— Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю, — приводит слова Лукашенко во время посещения мотовелозавода БЕЛТА . — Я у своего государства ничего не украл, не взял.

— Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть «дворец». По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью, — добавил Лукашенко. — Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству.