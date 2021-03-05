"Не верь, не бойся, не проси": как себя вести на допросе "политическим"

Сегодня вы живете обычной жизнью и о репрессиях знаете только из новостей , а завтра можете внезапно стать фигурантом уголовного дела - в лучшем для вас случае в качестве свидетеля.





Сергей Устинов выпустил суперполезный тред о том, как вести себя на допросе и правильно реагировать на незаконные требования следователя. Ведь, если верить официальным заявлениям, власти намерены найти и наказать каждого участника движения за перемены, а таких в Беларуси как минимум сотни тысяч. Правозащитниксуперполезный тред о том, как вести себя на допросе и правильно реагировать на незаконные требования следователя.





1. Все приведенные советы не являются панацеей от всех бед и остаются лишь советами, но никак не обязательным правилом. Допрос, как и жизнь — сложная штука. Поехали.





2. Все новое — это хорошо забытое старое, только более адаптированное. Система самозащиты разработана советским диссидентом Владимиром Альбрехтом и называется ПЛОД. Эта система работает в основном для свидетелей, так как подозреваемый и обвиняемый могут отказаться давать показания.





3. ПЛОД — аббревиатура, представляет собой четыре сита, через которые свидетель просеивает каждый вопрос следователя: «Протокол», «Личное», «Отношение к делу», «Допустимость с этической точки зрения». Система работает только в рамках политических дел, т.е. когда человек не виноват.





4. Помните, свидетель несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Если говорить на допросе, то только правду. Лучше не сказать всей правды, чем сказать неправду.





5. Допросу часто предшествует неформальная беседа без составления протокола, она не регламентирована УПК. Нам важно чтобы следователь соблюдал закон, поэтому нужно перевести эту беседу в максимально понятное правовое русло. Как это сделать?





6. Спросите у следователя должны ли вы говорить правду, а когда получите утвердительный ответ, попросите расписаться под ответственностью за дачу заведомо ложных показаний. Поскольку такую подпись можно поставить только в протоколе допроса, то вы своего добились.





7. Переходим к самой системе: СИТО «П — ПРОТОКОЛ». Есть очень много трудных вопросов, для которых годится один ответ: «Запишите ваш вопрос в протокол, и я на него отвечу». Если следователь не записывает свой вопрос в протокол, вы не обязаны на него отвечать. Так работает сито «П».





Например, УПК запрещает задавать наводящие вопросы, поэтому если следователь запишет такой вопрос в протокол, то ответ может быть следующий: «поскольку вопрос наводящий, то я отказываюсь на него отвечать».





То же самое, если в отношении вас поступают скрытые угрозы (психологическое давление). Ответ может быть следующим: «я отказываюсь отвечать на вопрос с угрозами, поскольку насилие, угрозы и иные незаконные меры принуждения к даче показаний запрещены законом».





8. СИТО — «Л-ЛИЧНОЕ». Это сито работает тогда, когда вас з разряда свидетеля хотят перевести в разряд подозреваемого. Тут свидетеля защищает ст. 27 Конституции. Никто не должен принуждаться к даче показаний против самого себя, членов своей семьи и близких родственников.





Что это значит на практике? Вы вправе отказаться отвечать на любой вопрос, который несет опасность вам, членам вашей семьи и близким родственникам. Отказ отвечать на такой вопрос так и аргументируйте: «отказываюсь отвечать на вопрос на основании ст. 27 Конституции».





9. СИТО «О — ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ». Если вопрос следователя не имеет отношения к делу, то на него можно не отвечать. УПК: если допрашиваемый говорит об обстоятельствах, явно не относящихся к уголовному делу, ему должно быть указано на это. Сам УПК разрешает не отвечать на такие вопросы.





Например, свидетеля спрашивают о принадлежности к каким-либо общественным организациям или политическим партиям, в то же время уголовное дело, по которому он вызван, это массовые беспорядки. Кроме того, этот вопрос еще лежит и в плоскости сита «Личное».





10. СИТО «Д — ДОПУСТИМОСТЬ». Сито о том, допустимо ли отвечать на вопрос с точки зрения морали, этично ли. Для меня недопустимо отвечать на вопрос, суть которого не понятна. Не этично отвечать на вопросы о личной жизни своих друзей или вообще кого-то. Недопустима ложь.





11. Любой вопрос в плоскости «Допустимость» застрянет в предыдущих ситах, «Протокол», «Личное», «Отношение к делу».





12. Пользуйтесь проверенным временем триединым правилом «Не верь», «Не бойся», «Не проси», к которому я всегда добавляю «Не лги», «Не говори много» — Правило «Н-5».





13. По совету специалистов небольшое разъяснение. Близкие родственники: деды, бабки, родители, дети, внуки, супруг, супруга, братья сестры.





Члены семьи: близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство (парень с девушкой, однополая пара, друзья, снимающие вместе жилье, соседи по комнате в общаге).