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"Белсоюздрук" отказался распространять еще 3 журнала. Какие?

05.03.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

государственное предприятие «Белсоюздрук», которое занимается распространением печатных СМИ в Беларуси, отказалось распространять 3 издания.

«Наша Нива» сообщает, что речь идет о журналах «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду». 
 
Всех, кто хотел купить эти издания, «Наша Нива» приглашает в редакцию по адресу Энгельса, 34а. Продавать журналы там будут в пятницу с 14:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 18:00. 

«Наша гісторыя» стоит 7 рублей, детские издания – по 2,5 рубля за номер. 
 
 
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государственное предприятие «Белсоюздрук», которое занимается распространением печатных СМИ в Беларуси, отказалось распространять 3 издания.
 
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