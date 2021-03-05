На высшем образовании в Беларуси можно ставить крест?

Экономика по-беларуски Об этом пишет телеграм-канал





Сегодня на "Мотовело" Лукашенко распорядился целевым образом направить детей работников Мотовелозавода в минские вузы, чтобы они, отучившись, вернулись на предприятие на работу. Так завод получит преданные кадры и разовьется, уверен Лукашенко.





По данным телеграм-канала, уже подготовлены планы "именем революции" довести целевой набор в университеты до 80% от всех бесплатных мест. Причем есть предложения организовать это уже весной-летом 2021 г.





Соответственно, если вы не имеете денег на обучение и блата на заявку от предприятия, то шансы ваших детей поступить на бесплатное сократятся в 5 раз.





Также интересно, насколько обвалится средний уровень абитуриента: целевикам по сути можно не учиться от момента подачи документов в вузы до момента получения дипломов — все равно их гарантированно возьмут на работу.





Есть планы и по ликвидации централизованного тестирования. Его заменят на экзамены и собеседование, утверждает канал.





Чем это может обернуться для Беларуси, видно по 1990-ым, когда в приемных комиссиях царили блат, кумовство и коррупция. Зато появится дополнительный рычаг контроля над работниками вузов - в темных делах будут замазаны почти все.





В любом случае общий уровень образования в РБ продолжит падать: школьные программы примитивизируются, количество абитуриентов сокращается по демографическим причинам.





Белорусские вузы уже и сейчас привлекают лишь туркменов - в Туркменистане университеты развалил еще Сапармурат Ниязов.