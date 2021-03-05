ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На высшем образовании в Беларуси можно ставить крест?

05.03.2021 18:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По неофициальной информации, правящим режимом уже подготовлены планы довести целевой набор в университеты до 80% от всех бесплатных мест. Не исключено, что это случится уже в ближайшую вступительную кампанию.

На высшем образовании в Беларуси можно ставить крест?
Об этом пишет телеграм-канал Экономика по-беларуски

Сегодня на "Мотовело" Лукашенко распорядился целевым образом направить детей работников Мотовелозавода в минские вузы, чтобы они, отучившись, вернулись на предприятие на работу. Так завод получит преданные кадры и разовьется, уверен Лукашенко.

По данным телеграм-канала, уже подготовлены планы "именем революции" довести целевой набор в университеты до 80% от всех бесплатных мест. Причем есть предложения организовать это уже весной-летом 2021 г.

Соответственно, если вы не имеете денег на обучение и блата на заявку от предприятия, то шансы ваших детей поступить на бесплатное сократятся в 5 раз.

Также интересно, насколько обвалится средний уровень абитуриента: целевикам по сути можно не учиться от момента подачи документов в вузы до момента получения дипломов — все равно их гарантированно возьмут на работу.

Есть планы и по ликвидации централизованного тестирования. Его заменят на экзамены и собеседование, утверждает канал.

Чем это может обернуться для Беларуси, видно по 1990-ым, когда в приемных комиссиях царили блат, кумовство и коррупция. Зато появится дополнительный рычаг контроля над работниками вузов - в темных делах будут замазаны почти все.

В любом случае общий уровень образования в РБ продолжит падать: школьные программы примитивизируются, количество абитуриентов сокращается по демографическим причинам.

Белорусские вузы уже и сейчас привлекают лишь туркменов - в Туркменистане университеты развалил еще Сапармурат Ниязов.

Что же остается адекватным белорусам? Увы, учиться за границей
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По неофициальной информации, правящим режимом уже подготовлены планы довести целевой набор в университеты до 80% от всех бесплатных мест. Не исключено, что это...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вуліцы недастаткова». Навошта Андрэй Дзьмітрыеў стварае новую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by