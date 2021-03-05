Погода в СНГ: в Казахстане взрывают лед, в Таджикистане ожидаются ливни и грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До трех мороза и небольшой снег – такая погода в пятницу, 5 марта, в Москве. О том, что приготовил март накануне весеннего праздника жителям других стран Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Очень мощный северо-западный циклон принес непогоду в Казахстан. В сугробах утопает север, восток, запад и юг страны. Там метели, туман, гололед и сильный ветер. В Нур-Султане отменили занятия в школах и колледжах. Уроки сегодня проходят в дистанционном формате. Новая порция снега в Восточно-Казахстанской области добавила проблем спасателям. Регион готовится к паводку. Запасы снега в поймах рек наполовину превышают норму. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели вместе с саперами начали взрывать лед на реке Уба.



«Если говорить о паводковой обстановке на территории Восточно-Казахстанской области, то хотелось бы отметить, что высота снежного покрова от пяти до 107 сантиметров, промерзание почвы от 30 до 150 сантиметров», – сказал заместитель начальника Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов.

Кыргызстан

Неверен март и коварен, как девушка, говорят в народе. Перед праздником весны улицы Бишкека вновь стали белыми из-за снега. Столицу Кыргызстана заметало всю ночь, а днем в город пришла оттепель. На термометрах плюс два градуса. Из-за повышения температуры в горах опасность схода лавин. Утром огромная масса снега сошла на участок республиканской трассы Бишкек – Ош. Лавина объемом около двух с половиной тысяч кубометров. Дорожники смогли расчистить одну из полос, движение по трассе восстанавливается.

Беларусь

В Беларуси облачно и ветрено. В некоторых областях порывы достигают 14 метров в секунду. Днем ожидается до плюс четырех. Из-за теплой погоды русла рек начали освобождаться ото льда. И в Беловежской пуще на волю смогли выпустить лебедя-шипуна. Во время резкого похолодания в январе птица едва не замерзла в водоеме. Ее спасли и отогрели работники национального парка. Шипуна окольцевали, чтобы его смогли идентифицировать другие орнитологи.

Таджикистан

Жителей Таджикистана предупредили о грозах и дождях в некоторых районах. Ливни продлятся до конца недели, а их максимальное количество ожидается в воскресенье, сообщили в Агентстве по гидрометеорологии республики. В Душанбе дождь уже прошел. Днем в столице до +14. В городе идет подготовка к Наврузу. На площади Дусти устанавливают главный атрибут праздника весны – огромную тарелку с проросшими зернами пшеницы. Это символ обновления, плодородия и счастья.