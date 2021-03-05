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Министры обороны Беларуси и РФ договорились создать совместные учебно-боевые центры, в том числе в Гродненской области

05.03.2021 18:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу на переговорах 5 марта в Москве договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

Министры обороны Беларуси и РФ договорились создать совместные учебно-боевые центры, в том числе в Гродненской области

Отмечается, что в России центры будут созданы в Нижегородской и Калининградской областях, в Беларуси — в Гродненской области.

Министры обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе связанные с реализацией программы стратегического партнерства и интенсификацией совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере.

Собеседники также обсудили деятельность, касающуюся белорусско-российской системы противовоздушной обороны.

Шойгу пригласил белорусских коллег принять участие в Международной конференции по безопасности и Армейских международных играх (АРМИ), которые состоятся в этом году.

Хренин поблагодарил коллегу за приглашение и сообщил, что Беларусь уже решила участвовать в АРМИ — 27 белорусских команд поборются за победу в 26 конкурсах. Три конкурса Беларусь примет на своей территории.

Министр обороны Беларуси прибыл в Россию с двухдневным рабочим визитом накануне.

Александр Лукашенко 2 марта на совещании о белорусско-российском сотрудничестве в военной сфере сообщил о недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Сотрудничеству в военной сфере стороны уделили большое внимание, Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск.

При этом Лукашенко отметил, что российская армия — «одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными». «Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею российские самолеты прибыли в Беларусь для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран. Лукашенко считает, что и в дальнейшем можно использовать этот опыт.

«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Беларуси). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — заявил он.

«Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах», — сказал Лукашенко.

 
 
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Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу на переговорах 5 марта в Москве договорились о создании трех учебно-боевых центров...
 
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