Источник материала: Хартия'97

Названы неожиданные продукты, которые повышают холестерин 5.03.2021, 18:15

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Как известно, холестерин делится на плохой и хороший.

Холестерин — непростое вещество. Как пишет «АиФ» , еще недавно им пугали диетологи и кардиологи, говорили о том, что он ведет к заболеваниям сердца, забивает сосуды, образуя бляшки. Поэтому многие отказывались от жирных продуктов, где содержится холестерин, придерживались низкожировых диет. Чем наносили вред своему здоровью. Так как на самом деле холестерин обеспечивает устойчивость клеточных мембран, участвует в синтезе стероидных и половых гормонов, витамина D и желчных кислот, предохраняет эритроциты от вредных воздействий.

При всей пользе вред от высокого уровня холестерина вполне реален.

Плохой и хороший холестерин

Названия эти довольно условные, так как у липопротеидов низкой плотности, содержащих плохой холестерин, есть свои функции и полезные свойства. Правда, пользу ЛПНП приносят только тогда, когда находятся в пределах нормы (к примеру, они оказывают поддержку работе иммунной системы), если же «плохого» холестерина слишком много, то он представляет опасность для сердечно-сосудистой системы. Липопротеиды высокой плотности, которые содержат «хороший» холестерин, наоборот, предотвращают заболевания сердца и сосудов.

Откуда мы получаем холестерин?

Мы часто говорим о том, что жирные продукты богаты холестерином и могут очень сильно повысить его уровень в крови. Но основную часть холестерина вырабатывает печень — около 75−80 процентов. Остальное всасывается из кишечника. Поэтому с помощью диеты можно только незначительно снизить количество холестерина. Но это не значит, что можно пренебречь диетой, если у вас повышен холестерин. От некоторых продуктов придется воздерживаться, некоторые — есть ограниченно.

Продукты, богатые насыщенными жирами, в основном животного происхождения, — источники «плохого» холестерина. А вот натуральные растительные продукты и морская рыба снабжают нас холестерином «хорошим».

Людям с повышенным уровнем холестерина в крови рекомендуют отказаться от продуктов с высоким содержанием холестерина.

Важно! В любом случае необходимо обратиться к специалисту, который распишет специальную диету, а при необходимости назначит препараты, которые подавляют синтез холестерина в печени.

Что исключить

Если у вас высокий уровень холестерина, то придется отказаться от жирного мяса, свинины, сала, сливочного масла — это все продукты, в которых содержится большое количество холестерина, особенно «плохого». Обычно рекомендуется ограничить употребление яичных желтков до 2−3 в неделю.

Но, кроме мясных высокожирных продуктов, придется обратить внимание и на другие, которые тоже нужно исключить.

Рыбья икра

Особенно опасна красная икра. В ней довольно много холестерина. В щучьей икре его немного меньше, но он также есть. Икра рыб богата полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами Е и D, различными минералами. Но при этом в ней содержится много холестерина и довольно много соли, что вредно для тех, у кого проблемы с сосудами, для гипертоников.

Креветки

Креветки — богатый холестерином продукт. Притом что они содержат много полезных веществ при низкой калорийности и жирности. В креветках есть очень важные витамины, а также рекордно низкое количество калорий и жиров, уникальные кислоты В12 и РР. Кроме того, дикие креветки богаты медью, цинком, железом. Но тем, у кого высокий уровень холестерина, стоит воздержаться от креветок, так как это один из очень богатых холестерином морепродуктов.

Помимо креветок, холестерин содержится в раках, крабах, осьминогах. Поэтому для профилактики высокого уровня холестерина морепродукты рекомендуют исключить из рациона.

Выпечка

Продукт, богатый сахаром и углеводами? Да, но тем не менее рекомендуется воздерживаться от выпечки, особенно той, что продается в магазинах.

Во-первых, в булочках содержатся сливочное масло или маргарин, а также яйца. Именно те продукты, что рекомендуется ограничивать. Во-вторых, в покупной выпечке часто используются растительные рафинированные масла, маргарин, а также гомогенизированные масла, трансжиры. Также может использоваться пальмовое масло. Трансжиры и рафинированные растительные масла повышают уровень холестерина в крови и способствуют усилению проблем с сосудами. Это источники «плохого» холестерина и холестериновых бляшек.

Печень трески

Продукт, действительно очень полезный, богатый нужными нам жирными кислотами, один из лучших источников витамина D. Печень трески рекомендуют есть для укрепления иммунитета. Но при всей этой пользе в этом полезном продукте довольно много холестерина, поэтому для тех, у кого проблемы с этим жирорастворимым веществом, от печени трески придется отказаться.

Жирная птица

Обычно в диетах для снижения холестерина рекомендуется мясо птицы вместо жирного мяса, свинины или баранины. Но имеется в виду мясо курицы и индейки, причем без кожи, так как под ней находится довольно много жира. Мясо утки или гуся придется исключить из рациона — как богатое холестерином.

Что делать помимо диеты

Врачи рекомендуют вести активный образ жизни, заниматься спортом, много ходить, больше бывать на свежем воздухе. Также рекомендуется воздерживаться от алкоголя и табака. И бороться с лишним весом, ожирение — это один из важных факторов, который наносит вред сердечно-сосудистой системе.

Какие продукты помогут снизить уровень холестерина?

Для того чтобы снизить уровень опасного жирного спирта, нужно есть продукты, богатые клетчаткой. Как минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. И рацион должен включать более 60 процентов полезных растительных компонентов: овощей, фруктов, злаков. Большое количество клетчатки содержат бобовые.

Нерафинированные растительные масла содержат важные жирные кислоты, Омега-3, 6 и 9. Их обязательно нужно включать в ежедневный рацион, при этом исключая рафинированные масла.

Жирные растительные продукты — авокадо, орехи и семечки — важно держать в холодильнике, но употреблять ограниченно, так как они достаточно калорийны. При этом они помогают выводить из организма «плохой» холестерин.

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