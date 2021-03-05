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Эмоциональный разговор учителя и школьника по поводу БРСМ попал на аудио

05.03.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эмоциональный разговор учителя и школьника по поводу БРСМ попал на аудио

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  • 5.03.2021, 18:02
  • 1,760
Эмоциональный разговор учителя и школьника по поводу БРСМ попал на аудио
иллюстрационное Фото

Дети отказываются вспутать в «лукамол».

В соцсетях обсуждают аудиозапись разговора учителя с учениками в одной из витебских школ. Речь шла о лукашенковском БРСМ. Судя по репликам, кто-то из детей не хотел вступать в организацию. Педагог пригрозила, что ребенка поставят на внутришкольный учет, пишет сайт rebenok.by.

На записи слышно, как учительница обращается к одному из школьников:

— Знаешь, за такие высказывания тебя можно поставить на внутришкольный учет… Мы тебе объясним на классном часу, что такое БРСМ, что ты живешь в нашем государстве! Ты против нашего государства?

— Почему я против? — слышится на заднем фоне голос парня. Не сбавляя тон, учитель добавляет:

— Тогда я не понимаю… Я тебе объясню на классном часу, до тех пор, пока ты не поймешь… даже то, как ты себя ведешь… — Обрывая фразу на полуслове, педагог произносит «алло», видимо, переключаясь на телефонный звонок и объясняет собеседнику: «Я спрашиваю, почему она не хочет вступать в… [неразборчиво]».

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты позвонили в школу, в которой предположительно была сделана запись. Заместитель директора от комментариев отказалась, директор не подняла трубку.

В школах у ваших детей принуждают вступать в БРСМ?

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